ФБР приїхало до будинку Бена Аффлека — злочин під час пожеж

ФБР раптово навідалось до Бена Аффлека
Працівники ФБР навідалась до будинку голлівудського актора Бена Аффлека. Їх помітили під його воротами.
Про це пише TMZ.
ФБР приїхало до будинку Бена Аффлека
Журналісти видання TMZ помітили біля будинку відомого актора Бена Аффлека правоохоронців. Агенти ФБР разом із заступниками шерифа округу Лос-Анджелес оглядалися навколо.
Вдалося з'ясувати, що вони розслідували інцидент. А саме приватний дрон зіштовхнувся з пожежним літаком і пошкодив його. Цей пристрій допомагав боротися з лісовими пожежами, які лютують у Лос-Анджелесі.
Невідомо, чи ФБР спілкувалися з Беном Аффлеком. Представники його команди ситуацію не коментують. Однак інсайдери TMZ переконують, що ситуація актора не стосується і йому немає про що хвилюватись.
Нагадаємо, як актор Бен Аффлек втікав від лісових пожеж. Також ми розповідали, що відомий шоумен загинув у вогні в Лос-Анджелесі.
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