ФБР приїхало до будинку Бена Аффлека — злочин під час пожеж

Актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Працівники ФБР навідалась до будинку голлівудського актора Бена Аффлека. Їх помітили під його воротами.

Про це пише TMZ.

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Журналісти видання TMZ помітили біля будинку відомого актора Бена Аффлека правоохоронців. Агенти ФБР разом із заступниками шерифа округу Лос-Анджелес оглядалися навколо.

ФБР біля будинку Бена Аффлека. Фото: TMZ

Вдалося з'ясувати, що вони розслідували інцидент. А саме приватний дрон зіштовхнувся з пожежним літаком і пошкодив його. Цей пристрій допомагав боротися з лісовими пожежами, які лютують у Лос-Анджелесі.

Поліція біля будинку Бена Аффлека. Фото: TMZ

Невідомо, чи ФБР спілкувалися з Беном Аффлеком. Представники його команди ситуацію не коментують. Однак інсайдери TMZ переконують, що ситуація актора не стосується і йому немає про що хвилюватись.

Нагадаємо, як актор Бен Аффлек втікав від лісових пожеж. Також ми розповідали, що відомий шоумен загинув у вогні в Лос-Анджелесі.