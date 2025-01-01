Ірина Білик презентувала україномовну версію пісні "Нас нет" — аудіо

Українська співачка Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Українська співачка Ірина Білик презентувала україномовну версію хіта 2008 року "Нас нет". Зірка хоче наповнити цією композицією серця українців світлими емоціями, попри складний час.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Білик пояснила, що новою версією свого старого хіта хотіла нагадати українцям, як важливо у святкові дні приділити час близьким, побути з ними наодинці та хоча б ненадовго ввімкнути режим "нас для всіх нема".

"Нас нема" — це не про втрату, а про втечу в свій окремий світ, де є тільки двоє. Це про тишу, яка часом голосніша за будь-які слова, про той момент, коли весь світ зникає, і залишається лише тепло дотику та глибина погляду. Бажаю щоб кожен, хто почує цю пісню, знайшов у ній свою історію. Адже вона не лише про кохання — вона про зв'язок, про таємний вогонь, який горить між двома людьми", — розповіла артистка.

Нагадаємо, співачка KOLA потішила фанів несподіваним дуетом. А також виконавция Наталія Могилевська потішила шанувальників новим кліпом на пісню "Мені казали".