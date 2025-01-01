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Білик презентувала україномовну версію пісні "Нас нет"

1 січня 2025 15:50
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Ірина Білик презентувала україномовну версію пісні "Нас нет" — аудіо
Українська співачка Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Українська співачка Ірина Білик презентувала україномовну версію хіта 2008 року "Нас нет". Зірка хоче наповнити цією композицією серця українців світлими емоціями, попри складний час.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Білик пояснила, що новою версією свого старого хіта хотіла нагадати українцям, як важливо у святкові дні приділити час близьким, побути з ними наодинці та хоча б ненадовго ввімкнути режим "нас для всіх нема".

"Нас нема" — це не про втрату, а про втечу в свій окремий світ, де є тільки двоє. Це про тишу, яка часом голосніша за будь-які слова, про той момент, коли весь світ зникає, і залишається лише тепло дотику та глибина погляду. Бажаю щоб кожен, хто почує цю пісню, знайшов у ній свою історію. Адже вона не лише про кохання — вона про зв'язок, про таємний вогонь, який горить між двома людьми", — розповіла артистка.

Нагадаємо, співачка KOLA потішила фанів несподіваним дуетом. А також виконавция Наталія Могилевська потішила шанувальників новим кліпом на пісню "Мені казали".

Ірина Білик музика українські зірки пісня Новий рік 2025

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