Ирина Билык презентовала украиноязычную версию песни "Нас нет" — аудио

Украинская певица Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Украинская певица Ирина Билык представила украиноязычную версию хита 2008 года "Нас нет". Звезда хочет наполнить этой композицией сердца украинцев светлыми эмоциями, несмотря на сложное время.

Видео было опубликовано на YouTube.

Читайте также:

Ирина Билык — "Нас нет"

Билык объяснила, что новой версией своего старого хита хотела напомнить украинцам, как важно в праздничные дни уделить время близким, побыть с ними наедине и хотя бы ненадолго включить режим "нас нет" для всех.

"Нас нет" — это не о потере, а о бегстве в свой отдельный мир, где есть только двое. Это о тишине, которая порой громче любых слов, о том моменте, когда весь мир исчезает, и остается только тепло прикосновения и глубина взгляда. Желаю, чтобы каждый, кто услышит эту песню, нашел в ней свою историю. Она ведь не только о любви — она о связи, о тайном огне, который горит между двумя людьми", — рассказала артистка.

Напомним, певица KOLA порадовала фанатов неожиданным дуэтом. А также исполнительница Наталья Могилевская порадовала поклонников новым клипом на песню "Мне говорили".