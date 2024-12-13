KOLA потішила новим мелодійним дуетом  з гуртом Bulvar LU — відео

Співачка KOLA та гурт Bulvar LU. Фото: менеджмент артистки

П’ятниця — традиційний день музичних прем’єр, зокрема, і в українському шоу-бізнесі. Співачка KOLA та гурт Bulvar LU презентували спільний трек "Дотикам".

Кліп на цю композицію доступний на YouTube-каналі KOLA.

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За словами артистів, "Дотикам" — це історія про двох закоханих, чиї шляхи розійшлися, але серця залишилися пов’язаними. Через роки вони зустрілися знову, і попри час нарізно, спогади про ті дотики, поцілунки та миті разом досі живуть в їхніх душах, бо такого більше ні з ким не було. Їхня історія завершилася, але кохання нікуди не зникло.

"Як часто ми малюємо майбутнє в уяві, але все, що від нього залишається — лише спогади про дотики? Разом із Bulvar LU ми запрошуємо вас поринути у світ цих незабутих почуттів і згадати моменти, що залишили слід у серці назавжди", — прокоментувала прем’єру співачка KOLA.

Режисеркою кліпу виступила Леся Подолянко. Щодо музикантів з гурту Bulvar LU, то вони запевняють — їхні пісні про емоції.

"А KOLA серед українських співачок — одна з найкращих, хто може щиро передавати почуття, що близькі багатьом. І ми раді, що змогли разом з нею розповісти, можливо, й сумну, але дуже гарну історію, яка викликатиме теплі спогади у слухачів", — зазначили учасники Bulvar LU.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи окупився київський концерт KOLA в Палаці спорту. Також ми розповідали, що оголосили претендентів на потрапляння до Нацвідбору на Євробачення-2025.