Скандал с Вєркой Сердючкой — Ірина Білик дала пораду Андрію Данилку щодо пісень російською

Співачка Ірина Білик. Фото: кадр з відео

Співачка Ірина Білик прокоментувала скандал навколо Вєрки Сердючки (Андрія Данилка) щодо виконання пісень російською мовою. Артистка зізналася, що сама пройшла складний шлях переходу на українську мову, але переконана: це можливо — варто лише почати.

Своїми думками щодо російськомовних пісень в репертуарі зірка поділилася з Новини.LIVE.

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Білик закликала Данилка не реагувати агресивно на критику, а спробувати зробити перший крок до змін.

"Я просто хочу побажати Андрію — він мій друг. Дійсно, не треба впадати в агресію, воювати навіть із тими, хто воює з тобою. Просто спробувати перекласти одну пісню — і воно далі покатить. Я кажу це, я знаю, на собі, і це буде круто", — сказала вона.

Пісні українською

Артистка також наголосила, що їй було непросто перекласти свій власний репертуар.

"Мені складно було перекладати пісні. У мене депресія також була через те, що потрібно виконувати все по-новому. Це дуже важко", — каже зірка.

Крім того, Білик назвала свій російськомовний альбом "Без гриму" найулюбленішим і зізналася, що створювала його "для себе і для друзів".

"Я його можу слухати і вдень, і вночі. Це альбом, який я зробила для себе. Я заплатила за нього більше, ніж за будь-який інший, щоб мені не було соромно. Я його слухаю — і плачу", — поділилася співачка.

Поп-діва також зазначила, що знову відчуває кайф від виконання старих пісень українською.

"Я вже знайшла цей кайф, коли зал встає і співає зі мною. Всі просто на вухах!", — підсумувала Білик.

Нагадаємо, 13 червня Вєрка Сердючка виступала в Києві, деякі її пісні були виконані російською мовою. В офісі Уповноваженого із захисту державної мови заявили, що було порушено мовний закон.

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