Скандал с Вєркой Сердючкой — Ірина Білик дала пораду Андрію Данилку щодо пісень російською

Білик різко висловилася про скандал з Сердючкою та дала пораду
Співачка Ірина Білик прокоментувала скандал навколо Вєрки Сердючки (Андрія Данилка) щодо виконання пісень російською мовою. Артистка зізналася, що сама пройшла складний шлях переходу на українську мову, але переконана: це можливо — варто лише почати.
Своїми думками щодо російськомовних пісень в репертуарі зірка поділилася з Новини.LIVE.
Порада Данилку
Білик закликала Данилка не реагувати агресивно на критику, а спробувати зробити перший крок до змін.
"Я просто хочу побажати Андрію — він мій друг. Дійсно, не треба впадати в агресію, воювати навіть із тими, хто воює з тобою. Просто спробувати перекласти одну пісню — і воно далі покатить. Я кажу це, я знаю, на собі, і це буде круто", — сказала вона.
Пісні українською
Артистка також наголосила, що їй було непросто перекласти свій власний репертуар.
"Мені складно було перекладати пісні. У мене депресія також була через те, що потрібно виконувати все по-новому. Це дуже важко", — каже зірка.
Крім того, Білик назвала свій російськомовний альбом "Без гриму" найулюбленішим і зізналася, що створювала його "для себе і для друзів".
"Я його можу слухати і вдень, і вночі. Це альбом, який я зробила для себе. Я заплатила за нього більше, ніж за будь-який інший, щоб мені не було соромно. Я його слухаю — і плачу", — поділилася співачка.
Поп-діва також зазначила, що знову відчуває кайф від виконання старих пісень українською.
"Я вже знайшла цей кайф, коли зал встає і співає зі мною. Всі просто на вухах!", — підсумувала Білик.
Нагадаємо, 13 червня Вєрка Сердючка виступала в Києві, деякі її пісні були виконані російською мовою. В офісі Уповноваженого із захисту державної мови заявили, що було порушено мовний закон.
Також ми писали, що співачка Ірина Білик зізналася, що дуже боїться російських обстрілів.
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