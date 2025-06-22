Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Білик зізналася, що дуже боїться російських обстрілів arrow

Білик зізналася, що дуже боїться російських обстрілів

22 червня 2025 18:06
Аркадій Пастула - Редактор
Ірина Білик зізналася, що боїться обстрілів — виникли проблеми зі здоровʼям
Ірина Білик. Фото: facebook.com/bilyk.iryna
Аркадій Пастула - Редактор

Співачка Ірина Білик зізналася, що дуже боїться російських обстрілів. На тлі цього в неї почалися проблеми зі здоровʼям.

Про це Ірина Білик розповіла в коментарі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Білик висловилася про обстріли

Білик розповіла, що інколи у бомбосховищах у неї проходять концерти. 

"Я дуже боюся і скажу, що в мене на тлі цього деякі проблеми зі здоровʼям виникли. Навіть зараз, але я думаю нічого. Ну що, будемо якось рятуватися всі разом", — зазначила вона.

Співачка мріє, щоб усі українці були в День Перемоги вдома. 

"Хочу сказати: якщо ми всі разом, якщо є підтримка одне одного — а не те, що люди щось ділять, хтось виїхав, хтось приїхав, хтось сказав не так… Я думаю, що всі українці повинні бути в День Перемоги тут, в Україні", — додала Білик.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч та Alekseev розповіли, як ставляться до російської мови.

Раніше Вєрка Сердючка порушила мовний закон на концерті в Києві. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував.

Ірина Білик війна Україна обстріли співачка
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:05 Контузії та травми у військових — які суми виплачують у 2025

17:51 Каллас зробила жорстку заяву про Іран — що сказала

17:31 Синоптики прогнозують завтра в Одесі літню погоду, але є нюанс

17:25 Надра, що змінили континент — що найбільше видобувають в Африці

17:24 РФ вдарила по тренувальному полігону ЗСУ — є жертви

Обстановка на напрямках фронту — подробиці від Сирського - 80x80

Обстановка на напрямках фронту — подробиці від Сирського

17:22 Грози накриють частину країни — попередження Укргідрометцентру

17:19 Міністр Чернишов повернувся в Україну і зробив заяву — фото

17:00 Виїзд за кордон через трасу Одеса-Рені ускладнений — яка причина

16:58 Зеленський заявив, що РФ готує військові операції в Європі

16:57 У Пентагоні розкрили подробиці удару США по Ірану — відео

18:05 Контузії та травми у військових — які суми виплачують у 2025

17:51 Каллас зробила жорстку заяву про Іран — що сказала

17:31 Синоптики прогнозують завтра в Одесі літню погоду, але є нюанс

17:25 Надра, що змінили континент — що найбільше видобувають в Африці

17:24 РФ вдарила по тренувальному полігону ЗСУ — є жертви

Обстановка на напрямках фронту — подробиці від Сирського - 80x80

Обстановка на напрямках фронту — подробиці від Сирського

17:22 Грози накриють частину країни — попередження Укргідрометцентру

17:19 Міністр Чернишов повернувся в Україну і зробив заяву — фото

17:00 Виїзд за кордон через трасу Одеса-Рені ускладнений — яка причина

16:58 Зеленський заявив, що РФ готує військові операції в Європі

16:57 У Пентагоні розкрили подробиці удару США по Ірану — відео

22:33 Мовні суперечки в Одесі — як місто може їх уникнути

19 червня

06:33 Перспектива українських садів — чи буде Україна з фруктами

18 червня

18:33 Овочі, яйця, фрукти — актуальні ціни в одеських магазинах

17 червня

22:33 Чорне море — козир України у боротьбі за безпеку

06:33 Що слід змінити в Одесі вже сьогодні — думка людей

16 червня

19:47 Вибори в Молдові та вплив з боку Росії — чого очікувати восени

13 червня

22:33 Що ховається за перемовинами з Росією — які плани у ворога

12 червня

18:33 Черешня, полуниця та абрикоси — як змінилися ціни на Привозі

06:33 Українські фрукти — якою буде на них ціна цього року

10 червня

22:33 Ситуація з фруктами в Україні — наскільки постраждали сади

Text

21:38 Трамп робить термінові заяви щодо України у літаку — трансляція

Text

17:50 У Німеччині зробили заяву щодо допомоги Києву — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 Уражено ядерні об'єкти Ірану — ефір День.LIVE

Text

08:00 Нова зброя НАТО та призначення в ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

19 червня
Text

17:50 Новий обмін полоненими з РФ та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:15 Відпочинок "все включено" для пенсіонерів — скільки треба грошей

11 червня 2025

09:10 Відпочинок "все включено" за 500 доларів — три бюджетні курорти

12 червня 2025

05:12 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

13 червня 2025

19:16 Нардеп відповів, як зниження призовного віку збільшить армію

11 червня 2025

07:15 Мінімальна зарплата в Україні — якою буде сума з 1 липня

06:30 У "Резерв+" змінили статус — коли ТЦК визнає непридатність

15 червня 2025

11:35 Ставок в оренді — хто може ловити рибу безплатно у 2025

11 червня 2025

21:30Трампу оголошують імпічмент. Що далі?

12 червня 2025

14:01 Жінкам з цими іменами не щастить у коханні — приречені бути самі

15 червня 2025

18:15 УБД можуть безплатно відпочити в санаторії — як отримати путівку

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації