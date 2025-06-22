Ірина Білик зізналася, що боїться обстрілів — виникли проблеми зі здоровʼям

Ірина Білик. Фото: facebook.com/bilyk.iryna

Співачка Ірина Білик зізналася, що дуже боїться російських обстрілів. На тлі цього в неї почалися проблеми зі здоровʼям.

Про це Ірина Білик розповіла в коментарі Новини.LIVE.

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Білик розповіла, що інколи у бомбосховищах у неї проходять концерти.

"Я дуже боюся і скажу, що в мене на тлі цього деякі проблеми зі здоровʼям виникли. Навіть зараз, але я думаю нічого. Ну що, будемо якось рятуватися всі разом", — зазначила вона.

Співачка мріє, щоб усі українці були в День Перемоги вдома.

"Хочу сказати: якщо ми всі разом, якщо є підтримка одне одного — а не те, що люди щось ділять, хтось виїхав, хтось приїхав, хтось сказав не так… Я думаю, що всі українці повинні бути в День Перемоги тут, в Україні", — додала Білик.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч та Alekseev розповіли, як ставляться до російської мови.

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