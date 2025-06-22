Ірина Білик зізналася, що боїться обстрілів — виникли проблеми зі здоровʼям

Білик зізналася, що дуже боїться російських обстрілів
Співачка Ірина Білик зізналася, що дуже боїться російських обстрілів. На тлі цього в неї почалися проблеми зі здоровʼям.
Про це Ірина Білик розповіла в коментарі Новини.LIVE.
Білик висловилася про обстріли
Білик розповіла, що інколи у бомбосховищах у неї проходять концерти.
"Я дуже боюся і скажу, що в мене на тлі цього деякі проблеми зі здоровʼям виникли. Навіть зараз, але я думаю нічого. Ну що, будемо якось рятуватися всі разом", — зазначила вона.
Співачка мріє, щоб усі українці були в День Перемоги вдома.
"Хочу сказати: якщо ми всі разом, якщо є підтримка одне одного — а не те, що люди щось ділять, хтось виїхав, хтось приїхав, хтось сказав не так… Я думаю, що всі українці повинні бути в День Перемоги тут, в Україні", — додала Білик.
Нагадаємо, Злата Огнєвіч та Alekseev розповіли, як ставляться до російської мови.
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