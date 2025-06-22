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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Билык резко высказалась о скандале с Сердючкой и дала совет arrow

Билык резко высказалась о скандале с Сердючкой и дала совет

22 июня 2025 22:11
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор
Скандал с Веркой Сердючкой - Ирина Билык дала совет Андрею Данилко по поводу песен на русском
Певица Ирина Билык певица Ирина Билык. Фото: кадр из видео
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор

Певица Ирина Билык прокомментировала скандал вокруг Верки Сердючки (Андрея Данилко) касательно исполнения песен на русском языке. Артистка призналась, что сама прошла сложный путь перехода на украинский язык, но убеждена: это возможно — стоит только начать.

Своими мыслями относительно русскоязычных песен в репертуаре звезда поделилась с Новини.LIVE.

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Совет Данилко

Билык призвала Данилко не реагировать агрессивно на критику, а попробовать сделать первый шаг к изменениям.

"Я просто хочу пожелать Андрею — он мой друг. Действительно, не надо впадать в агрессию, воевать даже с теми, кто воюет с тобой. Просто попробовать перевести одну песню — и оно дальше покатит. Я говорю это, я знаю, на себе, и это будет круто", — сказала она.

Песни на украинском

Артистка также подчеркнула, что ей было непросто перевести свой собственный репертуар.

"Мне сложно было переводить песни. У меня депрессия также была из-за того, что нужно выполнять все по-новому. Это очень трудно", — говорит звезда.

Кроме того, Билык назвала свой русскоязычный альбом "Без грима" самым любимым и призналась, что создавала его "для себя и для друзей".

"Я его могу слушать и днем, и ночью. Это альбом, который я сделала для себя. Я заплатила за него больше, чем за любой другой, чтобы мне не было стыдно. Я его слушаю — и плачу", — поделилась певица.

Поп-дива также отметила, что снова чувствует кайф от исполнения старых песен на украинском.

"Я уже нашла этот кайф, когда зал встает и поет со мной. Все просто на ушах!", — подытожила Билык.

Напомним, 13 июня Верка Сердючка выступала в Киеве, некоторые ее песни были исполнены на русском языке. В офисе Уполномоченного по защите государственного языка заявили, что был нарушен языковой закон.

Также мы писали, что певица Ирина Билык призналась, что очень боится российских обстрелов.

Ирина Билык русский язык Андрей Данилко песни шоу-бизнес Верка Сердючка
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