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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Билык призналась, что очень боится российских обстрелов arrow

Билык призналась, что очень боится российских обстрелов

22 июня 2025 18:06
Аркадий Пастула - Редактор
Ирина Билык призналась, что боится обстрелов — возникли проблемы со здоровьем
Ирина Билык. Фото: facebook.com/bilyk.iryna
Аркадий Пастула - Редактор

Певица Ирина Билык призналась, что очень боится российских обстрелов. На фоне этого у нее начались проблемы со здоровьем.

Об этом Ирина Билык рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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Билык рассказала, что иногда в бомбоубежищах у нее проходят концерты.

"Я очень боюсь и скажу, что у меня на фоне этого некоторые проблемы со здоровьем возникли. Даже сейчас, но я думаю ничего. Ну что, будем как-то спасаться все вместе", — отметила она.

Певица мечтает, чтобы все украинцы были в День Победы дома.

"Хочу сказать: если мы все вместе, если есть поддержка друг друга — а не то, что люди что-то делят, кто-то уехал, кто-то приехал, кто-то сказал не так... Я думаю, что все украинцы должны быть в День Победы здесь, в Украине", — добавила Билык.

Напомним, Злата Огневич и Alekseev рассказали, как относятся к русскому языку.

Ранее Верка Сердючка нарушила языковой закон на концерте в Киеве. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь прокомментировал.

Ирина Билык война Украина обстрелы певица
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