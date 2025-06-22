Ирина Билык призналась, что боится обстрелов — возникли проблемы со здоровьем

Ирина Билык. Фото: facebook.com/bilyk.iryna

Певица Ирина Билык призналась, что очень боится российских обстрелов. На фоне этого у нее начались проблемы со здоровьем.

Об этом Ирина Билык рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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Билык рассказала, что иногда в бомбоубежищах у нее проходят концерты.

"Я очень боюсь и скажу, что у меня на фоне этого некоторые проблемы со здоровьем возникли. Даже сейчас, но я думаю ничего. Ну что, будем как-то спасаться все вместе", — отметила она.

Певица мечтает, чтобы все украинцы были в День Победы дома.

"Хочу сказать: если мы все вместе, если есть поддержка друг друга — а не то, что люди что-то делят, кто-то уехал, кто-то приехал, кто-то сказал не так... Я думаю, что все украинцы должны быть в День Победы здесь, в Украине", — добавила Билык.

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