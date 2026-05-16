Де зараз Софія Ротару: що відомо і чому вона не виходить на зв'язок

Навколо співачки Софії Ротару останнім часом точиться чимало розмов, зокрема усіх цікавить, куди ж зникла співачка. Хтось навіть припустив, що вона може бути в Криму. Крапку в цих чутках поставила її рідна сестра Ауріка.

В новому інтерв’ю для програми "Наодинці з Гламуром", як розповідає Новини.LIVE, вона підтвердила те, про що раніше лише здогадувалися — легендарна співачка залишається вдома, в Україні.

В якій країні проживає Софія Ротару

За словами Ауріки, Софія Миколаївна зараз веде досить закритий спосіб життя у своєму будинку в Конча-Заспі. Замість великих залів та гучних овацій — у неї робота в саду та догляд за ділянкою. Сестри постійно тримають зв’язок, телефонуючи одна одній після кожної тривожної ночі, аби переконатися, що всі живі-здорові.

Зустрічаються вони зараз рідко. У Ауріки постійно репетиції та підготовка до виступів, а Софія Ротару свідомо обрала тишу.

"Ми спілкуємося про все: про родину, про те, як пройшла ніч, чи було тихо. Коли випадає нагода — бачимося. Вона тут, з нами, переживає за кожного бійця і за всю країну", — каже Ауріка.

Також сестра артистки згадала, що Софія має власний благодійний фонд, через який допомагає українським військовим, не афішуючи це на кожному кроці.

Чому Софія Ротару більше не виступає

Питання концертів для Ротару зараз закрите. Навіть космічні гонорари не здатні змінити її рішення. Нещодавно російський продюсер Сергій Лавров проговорився журналістам, що співачці пропонували виступити на приватному заході в Дубаї. За виконання всього п'яти пісень обіцяли 200 тисяч євро.

Відповідь артистки була категоричною: поки в країні йде війна, жодних святкових виступів не буде. Це її принципова позиція — не співати й не розважати публіку в такий час, навіть якщо пропонують мільйони.

Тож поки хейтери вигадують нові версії її "зникнення", Софія Ротару залишається вірною собі: допомагає армії, порається вдома і чекає на мир разом з усіма українцями.

