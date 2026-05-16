Главная Гламур Больше не тайна: в какой стране сейчас живет София Ротару

Больше не тайна: в какой стране сейчас живет София Ротару

Дата публикации 16 мая 2026 08:59
Где сейчас София Ротару: что известно и почему она не выходит на связь
София Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official

Вокруг певицы Софии Ротару в последнее время идет немало разговоров, в частности всех интересует, куда же исчезла певица. Кто-то даже предположил, что она может быть в Крыму. Точку в этих слухах поставила ее родная сестра Аурика.

В новом интервью для программы "Наедине с Гламуром", как рассказывает Новини.LIVE, она подтвердила то, о чем ранее лишь догадывались — легендарная певица остается дома, в Украине.

В какой стране проживает София Ротару

По словам Аурики, София Николаевна сейчас ведет довольно закрытый образ жизни в своем доме в Конча-Заспе. Вместо больших залов и громких оваций — у нее работа в саду и уход за участком. Сестры постоянно держат связь, звоня друг другу после каждой тревожной ночи, чтобы убедиться, что все живы-здоровы.

Встречаются они сейчас редко. У Аурики постоянно репетиции и подготовка к выступлениям, а София Ротару сознательно выбрала тишину.

"Мы общаемся обо всем: о семье, о том, как прошла ночь, было ли тихо. Когда выпадает возможность — видимся. Она здесь, с нами, переживает за каждого бойца и за всю страну", — говорит Аурика.

Также сестра артистки вспомнила, что София имеет собственный благотворительный фонд, через который помогает украинским военным, не афишируя это на каждом шагу.

Софія Ротару на фото в Києві
София Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official

Почему София Ротару больше не выступает

Вопрос концертов для Ротару сейчас закрыт. Даже космические гонорары не способны изменить ее решение. Недавно российский продюсер Сергей Лавров проговорился журналистам, что певице предлагали выступить на частном мероприятии в Дубае. За исполнение всего пяти песен обещали 200 тысяч евро.

Ответ артистки был категоричным: пока в стране идет война, никаких праздничных выступлений не будет. Это ее принципиальная позиция — не петь и не развлекать публику в такое время, даже если предлагают миллионы.

Так что пока хейтеры придумывают новые версии ее "исчезновения", София Ротару остается верной себе: помогает армии, занимается дома и ждет мира вместе со всеми украинцами.

Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайла
Автор:
Анна Бондаренко
