Жизель Бюндхен вперше після розлучення знялася для обкладинки глянцю — не впізнати

Бюндхен вперше після розлучення знялася для обкладинки глянцю: супермодель не впізнати
Бразильська супермодель Жизель Бюндхен стала героїнею березневого номера Vogue Italia. Це її перша велика зйомка для глянцю після розлучення з американським футболістом Томом Бреді.
Фотографії з’явились на сайті видання.
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Деталі
На обкладинці журналу 42-річна Бюндхен постала в червоній сукні Valentino, з таким же відтінком волоссям і яскравим "вампірським" макіяжем, що включає тонкі брови в стилі 1990-х, які нещодавно знову увійшли в моду.
Ідея фотосесії полягала у трансформації класичного образу Жизель у щось невпізнанне та екстравагантне. У студії моди Pier59 модель приміряла кілька бунтарських образів, зібраних з нарядів Thom Browne, Dolce & Gabbana, Givenchy, Ludovic de Saint Sernin та інших брендів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Жизель Бюндхен відвідала найяскравіше свято не тільки Бразилії, але й світу - карнавал. Супермодель не соромилась папараці та відривалась на повну в компанії десятків тисяч земляків на відомому Самбадромі в Ріо-де-Жанейро.
Фото: Vogue Italy