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Розлучена Жизель Бюндхен відірвалась на карнавалі в Ріо-де-Жанейро

20 лютого 2023 13:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Розлучена супермодель Жизель Бюндхен відірвалась на карнавалі в Ріо-де-Жанейро
Бразильська супермодель Жизель Бюндхен
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В найпопулярнішому місті Бразилії, Ріо-де-Жанейро, в самому розпалі карнавал. Його не пропустила відома супермодель Жизель Бюндхен, яка родом з цієї країни.

Про це повідомляє видання Just Jared.

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Деталі

42-річна супермодель, яка нещодавно оформила розлучення з 45-річним американським футболістом Томом Бреді, відвідала найяскравіше свято не тільки Бразилії, але й світу. Жизель не соромилась папараці та відривалась на повну в компанії десятків тисяч земляків на відомому Самбадромі в Ріо-де-Жанейро. 

Напередодні візиту карнавалу, який цього року триває з 17 по 25 лютого, Жизель виклала в Instagram відео зі своїм другом, хореографом Джастіном Нето, який дав суперзірці ексклюзивний приватний  майстер-клас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gisele Bündchen (@gisele)

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