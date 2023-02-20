Розлучена супермодель Жизель Бюндхен відірвалась на карнавалі в Ріо-де-Жанейро

Бразильська супермодель Жизель Бюндхен

В найпопулярнішому місті Бразилії, Ріо-де-Жанейро, в самому розпалі карнавал. Його не пропустила відома супермодель Жизель Бюндхен, яка родом з цієї країни.

Про це повідомляє видання Just Jared.

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42-річна супермодель, яка нещодавно оформила розлучення з 45-річним американським футболістом Томом Бреді, відвідала найяскравіше свято не тільки Бразилії, але й світу. Жизель не соромилась папараці та відривалась на повну в компанії десятків тисяч земляків на відомому Самбадромі в Ріо-де-Жанейро.

Напередодні візиту карнавалу, який цього року триває з 17 по 25 лютого, Жизель виклала в Instagram відео зі своїм другом, хореографом Джастіном Нето, який дав суперзірці ексклюзивний приватний майстер-клас.

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