Жизель Бюндхен впервые после развода снялась для обложки глянца — не узнать

Бюндхен впервые после развода снялась для обложки глянца: супермодель не узнать
Бразильская супермодель Жизель Бюндхен стала героиней мартовского номера Vogue Italia. Это ее первая большая съемка для глянца после развода с американским футболистом Томом Брэди.
Фотографии появились на сайте издания.
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Подробности
На обложке журнала 42-летняя Бюндхен предстала в красном платье Valentino, с таким же оттенком волос и ярким "вампирским" макияжем, включающим тонкие брови в стиле 1990-х, которые недавно вновь вошли в моду.
Идея фотосессии заключалась в трансформации классического образа Жизель в нечто неузнаваемое и экстравагантное. В студии моды Pier59 модель примеряла несколько бунтарских образов, собранных из нарядов Thom Browne, Dolce&Gabbana, Givenchy, Ludovic de Saint Sernin и других брендов.
Напомним, ранее мы писали, что Жизель Бюндхен посетила самый яркий праздник не только Бразилии, но и мира — карнавал. Супермодель не стеснялась папарацци и отрывалась по полной в компании десятков тысяч земляков на известном Самбадроме в Рио-де-Жанейро.
Фото: Vogue Italy