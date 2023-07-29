Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Блейк Лайвлі похизувалась розкішною фігурою після четвертих пологів arrow

Блейк Лайвлі похизувалась розкішною фігурою після четвертих пологів

29 липня 2023 10:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Блейк Лайвлі похизувалась розкішною фігурою після четвертих пологів
Акторка Блейк Лайвлі. Фото: instagram.com/blakelively/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блейк Лайвлі поділилася новим яскравим фото. Зірка вразила неймовірною фігурою всього за п'ять місяців після народження четвертої дитини.

Знімок Блейк запостила у своєму Instagram.

Читайте також:

Розкішна мама

На фото Лайвлі позує у бікіні та сонцезахисних окулярах у формі серця. Зірка демонструє свій підтягнутий прес, притримуючи однією рукою пару червоних акрилових окулярів.

 

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: instagram.com/blakelively/

Акторка, яка народила четверту дитину від чоловіка Райана Рейнольдса в лютому, швидко повернулася у форму і вже знімається у кіно.

У новому фільмі американська акторка грає головну роль героїні на ім’я Лілі Блум. У новій картині розповідається про те, що головна героїня, яку грає Блейк Лайвлі, переїжджає до рідного міста, щоб почати нове життя. Дівчина хоче розпочати свою власну справу та вважає, що все йде занадто добре, тому це не може бути правдою.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс також виховують трьох доньок — восьмирічну Джеймс, шестирічну Інес і трирічну Бетті.

Нагадаємо, що акторку та модель Блейк Лайвлі помітили в стильному домашньому образі на прогулянці.

Раніше стало відомо, що відому американську акторку Блейк Лайвлі помітили в главному антитренді сезону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз