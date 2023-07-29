Блейк Лайвлі похизувалась розкішною фігурою після четвертих пологів

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: instagram.com/blakelively/

Блейк Лайвлі поділилася новим яскравим фото. Зірка вразила неймовірною фігурою всього за п'ять місяців після народження четвертої дитини.

Знімок Блейк запостила у своєму Instagram.

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На фото Лайвлі позує у бікіні та сонцезахисних окулярах у формі серця. Зірка демонструє свій підтягнутий прес, притримуючи однією рукою пару червоних акрилових окулярів.

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: instagram.com/blakelively/

Акторка, яка народила четверту дитину від чоловіка Райана Рейнольдса в лютому, швидко повернулася у форму і вже знімається у кіно.

У новому фільмі американська акторка грає головну роль героїні на ім’я Лілі Блум. У новій картині розповідається про те, що головна героїня, яку грає Блейк Лайвлі, переїжджає до рідного міста, щоб почати нове життя. Дівчина хоче розпочати свою власну справу та вважає, що все йде занадто добре, тому це не може бути правдою.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс також виховують трьох доньок — восьмирічну Джеймс, шестирічну Інес і трирічну Бетті.

Нагадаємо, що акторку та модель Блейк Лайвлі помітили в стильному домашньому образі на прогулянці.

Раніше стало відомо, що відому американську акторку Блейк Лайвлі помітили в главному антитренді сезону.