Блэйк Лайвли похвасталась роскошной фигурой после четвертых родов

Актриса Блейк Лайвли. Фото: instagram.com/blakelively/

Блейк Лайвли поделилась новым ярким фото. Звезда поразила невероятной фигурой всего через пять месяцев после рождения четвертого ребенка.

Снимок Блейк запостила в своем Instagram.

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На фото Лайвли позирует в бикини и солнцезащитных очках в форме сердца. Звезда демонстрирует свой подтянутый пресс, придерживая одной рукой пару красных акриловых очков.

Актриса Блейк Лайвли. Фото: instagram.com/blakelively/

Актриса, родившая четвертого ребенка от мужа Райана Рейнольдса в феврале, быстро вернулась в форму и уже снимается в кино.

В новом фильме американская актриса играет главную роль героини по имени Лили Блум. В новой картине рассказывается о том, что главная героиня, которую играет Блэйк Лайвли, переезжает в родной город, чтобы начать новую жизнь. Девушка хочет начать свое собственное дело и считает, что все идет слишком хорошо, поэтому это не может быть правдой.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс также воспитывают трех дочерей — восьмилетнюю Джеймс, шестилетнюю Инес и трехлетнюю Бетти.

Напомним, актрису и модель Блейк Лайвли заметили в стильном домашнем образе на прогулке.

Ранее стало известно, что известную американскую актрису Блэйк Лайвли заметили в главном антитренди сезона.