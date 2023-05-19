Блейк Лайвлі показала себе після народження четвертої дитини – виглядає чудово

Акторка Блейк Лайвлі зі своїм чоловіком Раяном Рейнольдсом на Met Gala 2022 у Нью–Йорку. Фото: скріншот з YouTube

У мережі показали, як виглядає відома американська модель та акторка, 25–річна Блейк Лайвлі через три місяці після народження дитини. Відому акторку помітили у чудовій формі під час зйомок фільму "Все закінчується на нас" у Нью–Йорку.

Відповідні фотографії розмістили на фан–сторінці американської акторки в Instagram.

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Американська акторка та дружина відомого актора Раяна Рейнольдса була на зйомках у короткому топі блакитного кольору, клаптевій сорочці, яка не була застібнутою. Знизу Блейк Лайвлі була одягнута у штани темно–рожевого кольору, чорні шкіряні чоботи, шапку та сумку від бренду Valentino.

До слова, відома акторка та зірка серіалу "Пліткарка" була одягнута так, що можна було побачити її струнку фігуру. Варто зазначити, що цей образ дозволяє шанувальникам її творчості побачити, як чудово вона виглядає після народження четвертої дитини.

Акторка Блейк Лайвлі з чоловіком Раяном Рейнольдсом на церемонії Золотий глобус у Лос–Анджелесі. Фото: Pinterest

Нещодавно Блейк Лайвлі сфотографували на зйомках, заради яких вона перефарбувала своє волосся в рудий колір.

Відомо, що це її перший проєкт з моменту, як вона на початку цього року народила четверту дитину від свого чоловіка, 46–річного актора Раяна Рейнольдса. У новому фільмі американська акторка грає головну роль героїні на ім’я Лілі Блум.

У новій картині розповідається про те, що головна героїня, яку грає Блейк Лайвлі, переїжджає до рідного міста, щоб почати нове життя. Дівчина хоче розпочати свою власну справу та вважає, що все йде занадто добре, тому це не може бути правдою.

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Блейк Лайвлі народила четверту дитину від чоловіка Раяна Рейнольдса.

Раніше ми розповідали про те, що відому американську акторку Блейк Лайвлі помітили в главному антитренді сезону.

Також ми повідомляли про те, що акторку та модель Блейк Лайвлі помітили в стильному домашньому образі на прогулянці.