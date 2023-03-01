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Бойкот H&M, образа Білла Клінтона та конфіскація мавпи: найгучніші скандали Джастіна Бібера

1 березня 2023 07:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Найгучніші скандали Джастіна Бібера — то капець
Канадський співак Джастін Бібер не раз потрапляв в гучні скандали
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Канадському співаку Джастіну Біберу, який побудував успішну кар’єру у США, виповнюється 29 років. В 13 його помітив виконавець Ашер, а вже в 15 ім’я молодого хлопця знали у всьому світі. Тінейджер в молодому віці відчув всі наслідки популярності. Джастіна підстерігали папараці, фільмували кожен його крок та розповсюджували скандальні витівки. А їх в біографії Бібера чимало. 

Новини.LIVE розкаже про найгучніші скандали Джастіна. 

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Послав Білла Клінтона

Коли Джастіну було 19 років він із друзями забіг до одного з ресторанів Нью-Йорка. Вони проникли в одне з технічних приміщень, де співак помочився у відро зі шваброю. Потім Джастін схопив флакон із засобом для чищення та розпорошив його на фотографію колишнього президента США Білла Клінтона, що висіла поруч.

В цей момент Бібер промовив: "Пішов ти, Білл Клінтон". Джастін пообіцяв шокованим свідкам, що вони запам'ятають його візит надовго. Пізніше, вочевидь не без втручання менеджменту, співак написав у своїх соцмережах:

"У своєму житті ви будете робити помилки, і люди намагатимуться вхопитися за це та опустити вас. Але треба залишатись позитивним. Залишатися сильним і вчитися бути кращим, і жити для того, щоб служити іншим і Богові".

Пізніше Джастін особисто поспілкувався з Біллом Клінтоном і вибачився перед ним. Втім, цей скандал співаку й досі нагадують.

Конфіскація мавпи

У березні 2013 року співак полетів до Німеччини. З собою Бібер вирішив взяти домашнього улюбленця. І це був не кіт чи пес, а мавпа-капуцин. Тваринку Бібер отримав в якості подарунка на день народження від друга родини. 

Перед поїздкою до Європи оточення співака радило йому не брати мавпу з собою. Втім, молодий виконавець не послухав їх. Після приземлення в аеропорт Мюнхена прикордонники забрали тварину та помістили її на карантин. 

"У Німеччині ця мавпа перебуває під загрозою зникнення чи щось таке. Але в мене були документи, навіть було написано, що він циркова мавпа, і він може подорожувати, і таке інше", — розповідав про той інцидент Бібер.

Німецька влада дала час Джастіну підготувати належні документи для повернення мавпи. Співак відмовився це робити. Біберу довелось заплатити 8 тисяч доларів штрафу. В цю суму було включено й перевезення тварини до місцевого зоопарку. Так, Джастін залишився без свого подарунка та став мішенню для озлоблених зооактивистів. 

Закликав бойкотувати модний бренд 

Наприкінці минулого року Джастіну не сподобалося те, що бренд H&M представив нову колекцію, в якій були предмети одягу з його портретом. При цьому дозволу на це, за словами Бібера, компанія не питала.

"Я не схвалив жодного предмета з мерчу, який представив H&M. Я не купував би нічого на вашому місці", — заявив музикант.

Колекцію бренду він назвав сміттям та закликав шанувальників бойкотувати продукцію H&M. Також Джастін Бібер особисто написав це прохання у коментарях в одному зі своїх фан-акаунтів.

Представник H&M прокоментував конфлікт із музикантом і заявив, що компанія дотримувалася всіх необхідних процедур при затвердженні колекції, як і у випадку з усіма іншими партнерствами. Втім, під натиском менеджменту Бібера колекцію вилучили. Подейкують, причиною стали фінансові питання. А Джастін влаштував скандал на рівному місці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Джастіна Бібера та інших відомих знаменитостей звинуватили у шахрайстві на 5 млн доларів. Також ми писали, що епатажний американський репер Lil Nas X порушив умови оренди будинку: від нього вимагають мільйон доларів.

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