Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Епатажний репер Lil Nas X порушив умови оренди будинку: від нього вимагають мільйон доларів arrow

Епатажний репер Lil Nas X порушив умови оренди будинку: від нього вимагають мільйон доларів

14 лютого 2023 11:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В репера Lil Nas X вимагають мільйон доларів за порушення умов оренди житла
Епатажний американський репер Lil Nas X опинився в епіцентрі скандалу
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Епатажний американський репер Lil Nas X опинився в епіцентрі скандалу. Разом з німецьким діджеєм російського походження Zedd (справжнє ім’я Антон Заславський) він влаштував гучну вечірку в орендованому маєтку. Через це власник житла вимагає від зірок мільйон доларів компенсації.

Про це повідомляє таблоїд TMZ.

Читайте також:

Деталі 

На знаменитостей подав в суд Деніел Фіцджеральд, який володіє люксовими будинками на Голлівудських пагорбах. У своєму позові він заявив, що попереджав Lil Nas X, що під час оренди організовувати вечірки заборонено.

Втім, 23-річний репер влаштував гучний захід, на який запросив тисячу гостей та відомого діджея Zedd.  Фіцджеральд стверджує, що знаменитості, промоутери та спонсори вечірки знали, що вони не повинні були влаштовувати вечірку на території. Власник житла стверджує, що в наслідок заходу були пошкодженні меблі на суму понад 25 тисяч доларів. Через це він тривалий час не міг здавати житло та втратив чимало грошей.

Будинок, в якому була вечірка. Фото: TMZ

Фіцджеральд запевняє, що Lil Nas X і Zedd отримали щонайменше 250 тисяч доларів США за вечірку, в той час, як в нього лише величезний рахунок за клінінг. Тож тепер він вимагає від знаменитостей та організаторів відшкодування в один мільйон доларів. Слід зазначити, що вечірка пройшла весною минулого року. Втім, до суду Фіцджеральд пішов тільки зараз. І здаватися не планує.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що колишній президент США Дональд Трамп з прибічником жорстко розкритикував співачку Ріанну перед її виступом на Супербоулі-2023.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з відео

13:26 Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: ОВА показала наслідки

13:21 Генерал США Годжес розповів про плани путіна на 24 лютого

13:21 Леау проти Кейна: чи зможе "Мілан" перемогти "Тоттенгем" у 1/8 Ліги чемпіонів

13:20 Для вчених: майже дві тисячі гектар землі на Одещині повернули академії аграрних наук

12:59 Стінг, Бред Пітт, Тейлор Свіфт: Forbes опублікував рейтинг найприбутковіших зірок за 2022 рік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:58 Коли Україна звільнить Крим: генерал Годжес поділився оптимістичним прогнозом

12:54 Спиртне та сигарети дорожчають: як змінилася вартість

12:50 "Зернова ініціатива": знизилась кількість нових суден під завантаження

12:49 Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини

12:43 ​​​​​​​Ллойд на Рамштайн-зустрічі заявив, що Захід допоможе Україні контратакувати: коли це станеться

Новина з відео

13:26 Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: ОВА показала наслідки

Новина з відео

12:30 Як TikTok допоміг чоловіку зробити з нікому не відомої книги бестселер

Новина з відео

11:50 "Нехай знайде любов усіх": в Одеському зоопарку випустили кліп до дня закоханих

Ексклюзив

11:20 "Треба радіти життю": чи святкуватимуть одесити день закоханих

Новина з відео

10:50 Вогонь міг перекинутись далі: в Одесі спалахнув дах житлового будинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:18 Резніков та Остін прибули на засідання "Рамштайну": чого очікувати Україні

Новина з відео

09:54 Окупанти готуються до масованих цілодобових атак на Луганщині, — Гайдай

Новина з відео

08:42 ​​​​​​​У США влаштували стрілянину в університеті: є загиблі

Новина з відео

08:25 День святого Валентина 2023: чутливі та романтичні привітання для закоханих

Новина з відео

07:40 День святого Валентина 2023: любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

18:30 Чому Україні так сильно потрібні винищувачі F-16

Ексклюзив

18:00 У Польщі погіршилося ставлення до українців: ІПСО від рф, маніпуляція чи правда

Ексклюзив

17:00 Холостий постріл: чому Захід мовчазно "ковтає" російські ракети

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

08:00 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Актуальне по темі

None 14 Лютий 13:26

Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: ОВА показала наслідки

None 14 Лютий 13:22

Генерал США Годжес розповів про плани путіна на 24 лютого

None 14 Лютий 13:20

Леау проти Кейна: чи зможе "Мілан" перемогти "Тоттенгем" у 1/8 Ліги чемпіонів

None 14 Лютий 12:57

Для вчених: майже дві тисячі гектар землі на Одещині повернули академії аграрних наук

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB