В репера Lil Nas X вимагають мільйон доларів за порушення умов оренди житла

Епатажний репер Lil Nas X порушив умови оренди будинку: від нього вимагають мільйон доларів
Епатажний американський репер Lil Nas X опинився в епіцентрі скандалу. Разом з німецьким діджеєм російського походження Zedd (справжнє ім’я Антон Заславський) він влаштував гучну вечірку в орендованому маєтку. Через це власник житла вимагає від зірок мільйон доларів компенсації.
Про це повідомляє таблоїд TMZ.
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Деталі
На знаменитостей подав в суд Деніел Фіцджеральд, який володіє люксовими будинками на Голлівудських пагорбах. У своєму позові він заявив, що попереджав Lil Nas X, що під час оренди організовувати вечірки заборонено.
Втім, 23-річний репер влаштував гучний захід, на який запросив тисячу гостей та відомого діджея Zedd. Фіцджеральд стверджує, що знаменитості, промоутери та спонсори вечірки знали, що вони не повинні були влаштовувати вечірку на території. Власник житла стверджує, що в наслідок заходу були пошкодженні меблі на суму понад 25 тисяч доларів. Через це він тривалий час не міг здавати житло та втратив чимало грошей.
Фіцджеральд запевняє, що Lil Nas X і Zedd отримали щонайменше 250 тисяч доларів США за вечірку, в той час, як в нього лише величезний рахунок за клінінг. Тож тепер він вимагає від знаменитостей та організаторів відшкодування в один мільйон доларів. Слід зазначити, що вечірка пройшла весною минулого року. Втім, до суду Фіцджеральд пішов тільки зараз. І здаватися не планує.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що колишній президент США Дональд Трамп з прибічником жорстко розкритикував співачку Ріанну перед її виступом на Супербоулі-2023.