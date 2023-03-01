Самые громкие скандалы Джастина Бибера — это капец

Канадский певец Джастин Бибер не раз попадал в громкие скандалы

Канадскому певцу Джастину Биберу, построившему успешную карьеру в США, исполняется 29 лет. В 13 его заметил исполнитель Ашер, а уже в 15 имя молодого парня знали во всем мире. Тинейджер в молодом возрасте ощутил все последствия популярности. Джастина подстерегали папарацци, снимали каждый его шаг и распространяли скандальные выходки. А их в биографии Бибера немало.

Новини.LIVE расскажет о самых громких скандалах Джастина.

Послал Билла Клинтона

Когда Джастину было 19 лет, он с друзьями забежал в один из ресторанов Нью-Йорка. Они проникли в одно из технических помещений, где певец помочился в ведро со шваброй. Затем Джастин схватил флакон с чистящим средством и распылил его на фотографию бывшего президента США Билла Клинтона, висевшую рядом.

В этот момент Бибер произнес: "Пошел ты, Билл Клинтон". Джастин пообещал шокированным свидетелям, что они надолго запомнят его визит. Позже, очевидно, не без вмешательства менеджмента, певец написал в своих соцсетях:

"В своей жизни вы будете совершать ошибки, и люди будут пытаться ухватиться за это и опустить вас. Но надо оставаться положительным. Остаться сильным и учиться быть лучше, и жить для того, чтобы служить другим и Богу".

Позже Джастин лично пообщался с Биллом Клинтоном и извинился перед ним. Впрочем, этот скандал певцу до сих пор напоминают.

Конфискация обезьяны

В марте 2013 года певец улетел в Германию. С собой Бибер решил взять домашнего питомца. И это была не кот или пес, а обезьяна-капуцин. Животное Бибер получил в качестве подарка на день рождения от друга семьи.

Перед поездкой в Европу окружение певца советовало ему не брать обезьяну с собой. Впрочем, молодой исполнитель не послушал их. После приземления в аэропорт Мюнхена пограничники забрали животное и поместили его на карантин.

"В Германии эта обезьяна находится под угрозой исчезновения или что-то такое. Но у меня были документы, даже было написано, что он цирковая обезьяна, и он может путешествовать, и прочее", — рассказывал об инциденте Бибер.

Немецкие власти дали время Джастину подготовить надлежащие документы для возвращения обезьяны. Певец отказался это делать. Биберу пришлось заплатить 8 тысяч долларов штрафа. В эту сумму была включена и перевозка животного в местный зоопарк. Тае, Джастин остался без своего подарка и стал мишенью для озлобленных зооактивистов.

Призвал бойкотировать модный бренд

В конце прошлого года Джастину не понравилось, что бренд H&M представил новую коллекцию, в которой были предметы одежды с его портретом. При этом разрешения на это, по словам Бибера, компания не спрашивала.

"Я не одобрил ни одного предмета из мерча, который представил H&M. Я бы не покупал ничего на вашем месте", — заявил музыкант.

Коллекцию бренда он назвал мусором и призвал поклонников бойкотировать продукцию H&M. Также Джастин Бибер лично написал эту просьбу в комментариях в одном из своих фан-аккаунтов.

Представитель H&M прокомментировал конфликт с музыкантом и заявил, что компания соблюдала все необходимые процедуры при утверждении коллекции, как и в случае со всеми другими партнерствами. Впрочем, под давлением менеджмента Бибера коллекцию изъяли. Говорят, причиной стали финансовые вопросы. А Джастин устроил скандал на ровном месте.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Джастина Бибера и других знаменитостей обвинили в мошенничестве на 5 млн долларов. Также мы писали, что эпатажный американский рэпер Lil Nas X нарушил условия аренды дома: от него требуют миллион долларов.