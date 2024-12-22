Віра Брежнєва оголила струнку фігуру

Співачка Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa/

Відома українська співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками спокусливими та ніжними фото. Зірка позувала перед камерою в обтислій сукні із декольте.

Кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Віра Брежнєва показала струнку фігуру

Зірка позувала перед об'єктивом, сидячи на піаніно у чорній обтислій сукні із декольте нижче пупка. Артистка доповнила свій образ укладкою з легкими хвилями, нюдовим макіяжем та манікюром без покриття.

"Санто, крихітко, я була дуже гарною дівчинкою", — грайливо підписала кадри Брежнєва.

Віра Брежнєва у спокусливій сукні. Фото: instagram.com/ververa/

Віра Брежнєва на піаніно. Фото: instagram.com/ververa/

Віра Брежнєва у новому образі. Фото: instagram.com/ververa/

Макіяж Віри Брежнєвої. Фото: instagram.com/ververa/

Нагадаємо, днями молодша донька Віри Брежнєвої приголомшила своїм виглядом на 15-річчя.

Також ми писали, що Брежнєва несподівано показалася в обіймах Меладзе після розлучення.