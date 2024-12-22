Віра Брежнєва оголила струнку фігуру

Брежнєва розбурхала уяву фанів глибоким декольте
Відома українська співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками спокусливими та ніжними фото. Зірка позувала перед камерою в обтислій сукні із декольте.
Кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Віра Брежнєва показала струнку фігуру
Зірка позувала перед об'єктивом, сидячи на піаніно у чорній обтислій сукні із декольте нижче пупка. Артистка доповнила свій образ укладкою з легкими хвилями, нюдовим макіяжем та манікюром без покриття.
"Санто, крихітко, я була дуже гарною дівчинкою", — грайливо підписала кадри Брежнєва.
Нагадаємо, днями молодша донька Віри Брежнєвої приголомшила своїм виглядом на 15-річчя.
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