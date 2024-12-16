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Молодша донька Брежнєвої в суперміні приголомшила своїм виглядом

16 грудня 2024 13:00
Марія Покровська - Редактор
15-річна донька Віри Брежнєвої приголомшила своїм виглядом — фото
Сара Кіперман. Фото: instagram.com/daisylaisyyy
Марія Покровська - Редактор

Молодша донька співачки Віри Брежнєвої Сара Кіперман показалася у вишуканій сукні серед розкішних квітів. Днями дівчина відсвяткувала своє 15-річчя.

Світлинами зі свята Сара поділилася в Instagram

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У своєму блогу дівчина опублікувала світлини з дня народження. На свято Сара отримала чимало подарунків та квітів від своїх друзів та близьких.

Донька співачки позувала серед рожевих повітряних кульок та розкішних букетів. 

"Іменинниця", — лаконічно підписала фото Сара.

Донька Віри Брежнєвої
Донька Віри Брежнєвої. Фото: instagram.com/daisylaisyyy

На фото молодша донька Брежнєвої блиснула довгими ніжками у чорний мінісукні із відкритими плечима та чорних туфлях-човниках. 

Сара Кіперман відсвяткувала день народження
Сара Кіперман відсвяткувала день народження. Фото: instagram.com/daisylaisyyy

У коментарях під фото користувачі привітали дівчину зі святом та наробили компліментів її зовнішності. Окрім того, коментатори підмітили, що Сара має вигляд значно старший за свій вік, а ще дуже схожа на свою маму.

"Оце так! Так і не скажеш, що 15".

"Копія мама! Така ж гарна!".

"Тобі точно 15? Вигляд маєш просто вау".

"Видно мамині гени".

15-річна донька Віри Брежнєвої
15-річна донька Віри Брежнєвої. Фото: instagram.com/daisylaisyyy

Нагадаємо, Віра Брежнєва у день народження доньки зворушливо привітала її в соцмережах.

Також Лілія Ребрик замилувала сімейними кадрами у день народження чоловіка.

Віра Брежнєва фото донька день народження соцмережі

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17:23 Сніг і сильний вітер — синоптики попередили про негоду на завтра

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17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

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