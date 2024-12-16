15-річна донька Віри Брежнєвої приголомшила своїм виглядом — фото

Молодша донька Брежнєвої в суперміні приголомшила своїм виглядом
Молодша донька співачки Віри Брежнєвої Сара Кіперман показалася у вишуканій сукні серед розкішних квітів. Днями дівчина відсвяткувала своє 15-річчя.
Світлинами зі свята Сара поділилася в Instagram.
Донька Віри Брежнєвої здивувала новими фото
У своєму блогу дівчина опублікувала світлини з дня народження. На свято Сара отримала чимало подарунків та квітів від своїх друзів та близьких.
Донька співачки позувала серед рожевих повітряних кульок та розкішних букетів.
"Іменинниця", — лаконічно підписала фото Сара.
На фото молодша донька Брежнєвої блиснула довгими ніжками у чорний мінісукні із відкритими плечима та чорних туфлях-човниках.
У коментарях під фото користувачі привітали дівчину зі святом та наробили компліментів її зовнішності. Окрім того, коментатори підмітили, що Сара має вигляд значно старший за свій вік, а ще дуже схожа на свою маму.
"Оце так! Так і не скажеш, що 15".
"Копія мама! Така ж гарна!".
"Тобі точно 15? Вигляд маєш просто вау".
"Видно мамині гени".
Нагадаємо, Віра Брежнєва у день народження доньки зворушливо привітала її в соцмережах.
Також Лілія Ребрик замилувала сімейними кадрами у день народження чоловіка.
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