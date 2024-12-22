Вера Брежнева обнажила стройную фигуру

Брежнева взбудоражила воображение фанов глубоким декольте
Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками соблазнительными и нежными фото. Звезда позировала перед камерой в облегающем платье с декольте.
Кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Вера Брежнева показала стройную фигуру
Звезда позировала перед объективом сидя на пианино в черном облегающем платье с декольте ниже пупка. Артистка дополнила свой образ укладкой с легкими волнами, нюдовым макияжем и маникюром без покрытия.
"Санта, крошка, я была очень хорошей девочкой", — игриво подписала кадры Брежнева.
Напомним, на днях младшая дочь Веры Брежневой ошеломила своим видом на 15-летие.
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