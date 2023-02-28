За скільки Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе продають розкішний маєток під москвою

Брежнєва та Меладзе продають розкішний маєток під москвою: сума угоди
Від початку повномасштабної війни деякі українські знаменитості, які жили та працювали в росії, покинули територію країни-терориста. Серед них і співачка Віра Брежнєва з чоловіком, композитором Костянтином Меладзе.
Як повідомляють росЗМІ, зіркова пара виставила на продаж триповерховий будинок під москвою.
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Деталі
Розкішний особняк знаходиться в елітному селищі "Міленіум парк". За будинок площею 700 кв. м Меладзе та Брежнєва хочуть 4 млн 15 тисяч доларів (147 млн гривень).
На першому поверсі будинку артистів розташована величезна вітальня з панорамними вікнами та каміном. Також там знаходяться спальня, кухня-їдальня, гараж і два санвузли. На другому поверсі — три спальні з вбиральнями. Третій відданий під мансарду.
Ринок елітної нерухомості у рф зараз сильно просів. До того, продати такий будинок буде дуже важко, оскільки багато бізнесменів і багатих людей покинули країну-терориста і самі намагаються позбутися нерухомості.
Нагадаємо, раніше ми писали, що американська співачка Брітні Спірс продає маєток, в якому мріяла побудувати нове життя. Також ми розповідали, що голлівудський актор Джим Керрі виставив на продаж будинок, в якому прожив майже 30 років.