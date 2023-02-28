За сколько Вера Брежнева и Константин Меладзе продают роскошный особняк под москвой

Вера Брежнева и Константин Меладзе в Европе

С начала полномасштабной войны некоторые украинские знаменитости, жившие и работавшие в россии, покинули территорию страны-террориста. Среди них и певица Вера Брежнева с мужем, композитором Константином Меладзе.

Как сообщают росСМИ, звездная пара выставила на продажу трехэтажный дом под москвой.

Подробности

Роскошный особняк находится в элитном поселке "Миллениум парк". За здание площадью 700 кв. м Меладзе и Брежнева хотят 4 млн 15 тысяч долларов (147 млн гривен).

На первом этаже дома артистов расположена гостиная с панорамными окнами и камином. Также там находятся спальня, кухня-столовая, гараж и два санузла. На втором этаже — три спальни с туалетами. Третий отдан под мансарду.

Рынок элитной недвижимости в россии сегодня сильно просел. К тому же, продать такой дом будет очень тяжело, поскольку многие бизнесмены и богатые люди покинули страну-террориста и сами пытаются избавиться от недвижимости.

Напомним, ранее мы писали, что американская певица Бритни Спирс продает имение, в котором мечтала построить новую жизнь. Также мы рассказывали, что голливудский актер Джим Керри выставил на продажу дом, в котором прожил почти 30 лет.