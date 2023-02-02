Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Брітні Спірс образилась на Аліссу Мілано: акторці довелось вибачатися arrow

Брітні Спірс образилась на Аліссу Мілано: акторці довелось вибачатися

2 лютого 2023 15:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Брітні Спірс образилась на Аліссу Мілано
Американська співачка Брітні Спірс виклала в Instastories звернення до однієї акторки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська співачка Брітні Спірс в черговий раз відновила свою сторінку в Instagram. Артистка полюбляє зникати з соціальної мережі. І як тільки вона повернулась, одразу ж висловила свої претензії до зірки культового серіалу "Всі жінки відьми", американської акторки Алісси Мілано.

Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також:

Деталі 

Перед Різдвом Алісса Мілано попросила у своєму Twitter, щоб хтось перевірив, чи у нормальному стані Брітні Спірс. Психологічний стан співачки вже давно викликає занепокоєння не тільки відданих шанувальників, а й зіркових колег.

Брітні не стала мовчати, опублікувала твіт Алісси та звернулась до неї.

"Мені сумно бачити те, що про мене пишуть люди, які мене не знають. Це напевно схоже на форму знущання. Дівчата, ми повинні підтримувати одне одного, а не тягнути вниз", — написала співачка.

Алісса Мілано почула ці слова.Американська акторка поспішила зв'язатися зі Спірс і вибачилась перед нею. 

"Вона надіслала особисте повідомлення Брітні цього ранку", — повідомив представник Алісси таблоїдам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шанувальники Брітні Спірс викликали поліцію до будинку співачки у Каліфорнії. Така надмірна турбота розлютила артистка. Вона емоційно відреагувала на цей викид фанатів.

Також ми розповідали, що Брітні записала відео, на якому показала середні палець тим, хто обговорював її інцидент в одному з ресторанів у Лос-Анджелесі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

16:52 ​​​​​​​У Німеччині скасували обов'язкове носіння масок у громадському транспорті

16:47 У Києві їздитимуть двоповерхові автобуси: що відомо

16:40 Реперку alyona alyona прооперували: який стан здоров'я в артистки

16:35 Кривавий теракт у пакистанській мечеті: стали відомі нові подробиці про підривника

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:28 Фахівці пояснили, як говорити з дітьми про війну

Новина з відео

16:25 Чи постачає Іран росії балістичні ракети: що дізналася українська розвідка

16:18 Мадридський "Реал" визначився з головною трансферною метою на літо-2023: запросять зірку ЧС-2022

16:15 Скандал на Одеській залізниці: в регіоні вкрали сотні тон дизпального

16:05 ​​​​​​​Фіни не хочуть чекати на Швецію і вимагають якнайшвидшого вступу країни до НАТО

Новина з відео

16:25 Чи постачає Іран росії балістичні ракети: що дізналася українська розвідка

Новина з відео

14:23 Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії: перші подробиці

Новина з відео

13:20 МЗС України закликає грузинську владу негайно припинити знущатися з Саакашвілі

Новина з відео

12:30 У кремлі бояться далекобійної західної зброї: що пропонує Лавров

Новина з відео

11:00 Кузьма Скрябін загинув вісім років тому: п'ять пісень легенди, які звучать досі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:21 Армія рф може готуватись до нової ракетної атаки, — Гуменюк

Новина з відео

10:01 ​​​​​​​Росіяни збільшили кількість обстрілів на Луганщині, готуються до лютневого наступу, — Гайдай

Новина з відео

21:25 Данілов різко відповів на пропозицію Грузії провести переговори з рф

Новина з відео

19:57 Усе законно: військовий комісар пояснив, чому повістки вручають у громадських місцях

Новина з відео

19:53 Передавав дані російській розвідці: СБУ затримала співробітника Укроборонпрому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Новина з фото

14:31 "Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Ексклюзив

16:00 Могилянка надихнула: в університеті Каразіна та академії Чайковського відмовилися від російської мови

Ексклюзив

15:25 Що може загрожувати організаторам п’яних секс-вечірок у Києві: коментар юриста

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Актуальне по темі

None 2 Лютий 16:47

У Києві їздитимуть двоповерхові автобуси: що відомо

None 2 Лютий 16:40

Реперку alyona alyona прооперували: який стан здоров'я в артистки

None 2 Лютий 16:36

Кривавий теракт у пакистанській мечеті: стали відомі нові подробиці про підривника

None 2 Лютий 16:54

Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB