Брітні Спірс образилась на Аліссу Мілано

Американська співачка Брітні Спірс виклала в Instastories звернення до однієї акторки

Американська співачка Брітні Спірс в черговий раз відновила свою сторінку в Instagram. Артистка полюбляє зникати з соціальної мережі. І як тільки вона повернулась, одразу ж висловила свої претензії до зірки культового серіалу "Всі жінки відьми", американської акторки Алісси Мілано.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Перед Різдвом Алісса Мілано попросила у своєму Twitter, щоб хтось перевірив, чи у нормальному стані Брітні Спірс. Психологічний стан співачки вже давно викликає занепокоєння не тільки відданих шанувальників, а й зіркових колег.

Брітні не стала мовчати, опублікувала твіт Алісси та звернулась до неї.

"Мені сумно бачити те, що про мене пишуть люди, які мене не знають. Це напевно схоже на форму знущання. Дівчата, ми повинні підтримувати одне одного, а не тягнути вниз", — написала співачка.

Алісса Мілано почула ці слова.Американська акторка поспішила зв'язатися зі Спірс і вибачилась перед нею.

"Вона надіслала особисте повідомлення Брітні цього ранку", — повідомив представник Алісси таблоїдам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шанувальники Брітні Спірс викликали поліцію до будинку співачки у Каліфорнії. Така надмірна турбота розлютила артистка. Вона емоційно відреагувала на цей викид фанатів.

Також ми розповідали, що Брітні записала відео, на якому показала середні палець тим, хто обговорював її інцидент в одному з ресторанів у Лос-Анджелесі.