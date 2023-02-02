Бритни Спирс обиделась на Алиссу Милано

Американская певица Бритни Спирс выложила в Instastories обращение к одной актрисе

Американская певица Бритни Спирс в очередной раз возобновила свою страницу в Instagram. Артистка любит исчезать из социальной сети. И как только она вернулась, сразу же высказала свои претензии к звезде культового сериала "Все женщины ведьмы", американской актрисе Алиссе Милано.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Перед Рождеством Алисса Милано попросила в своем Twitter, чтобы кто-то проверил, в нормальном ли состоянии Бритни Спирс. Психологическое состояние певицы уже давно вызывает беспокойство не только преданных поклонников, но и звездных коллег.

Бритни не стала молчать, опубликовала твит Алиссы и обратилась к ней.

"Мне грустно видеть то, что обо мне пишут люди, которые меня не знают. Это наверняка похоже на форму издевательства. Девушки, мы должны поддерживать друг друга, а не тянуть вниз", — написала певица.

Алисса Милано услышала эти слова. Американская актриса поспешила связаться с Спирс и извинилась перед ней.

"Она отправила личное сообщение Бритни этим утром", — сообщил представитель Алиссы таблоидам.

Напомним, ранее мы писали, что поклонники Бритни Спирс вызвали полицию в дом певицы в Калифорнии. Такая чрезмерная забота разозлила артистку. Она эмоционально отреагировала на этот выброс фанатов.

Также мы рассказывали, что Бритни записала видео, на котором показала средний палец тем, кто обсуждал ее инцидент в одном из ресторанов в Лос-Анджелесе.