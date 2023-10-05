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"Будь чесною", — Девід Бекхем присоромив дружину під час інтерв'ю

5 жовтня 2023 18:16
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
"Будь чесною", — Девід Бекхем присоромив дружину під час інтерв'ю
Вікторія і Девід Бекхеми. Фото: instagram.com/davidbeckham
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

4 жовтня на Netflix вийшов чотирисерійний документальний серіал "Бекхем" про життя британського футболіста. Інтерв'ю для нього давала і дружина Девіда — Вікторія. Дизайнерка намагалася прикрасити деякі факти, чого їй не дав зробити її чоловік. 

Кадр з "незручним" моментом, у який втрапила Вікторія потрапив у серіал "Бекхем". 

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Намагалася видати себе за простачку

Під час інтервю для серіалу Вікторія Бекхем розповідала про те, що життя їхніх з Девідом батьків було не просте. Вона навіть використала слово "робочий клас". 

"Ми обидвоє з сімей, що дійсно важко працювали. Наші батьки важко працювали. Дійсно, робочий клас". — говорила Вікторія Бехкем у відповідь на запитання. 

У цей момент в розмову втрутився Девід. Він зазирнув до кімнати, де проходило інтервю, і попросив у дружини бути чесною. 

 

Вікторія намагалася продовжувати у тому ж дусі, тоді чоловік запитав, на якій машині її батько возив у дитинстві. 

"— На якому автомобілі твій батько возив тебе до школи?

— У 80-х у мого тата був Rolls-Royce", — відповіла Вікторія вже з усмішкою на обличчі. 

У ті часи, та і зараз, Rolls-Royce одна з найпрестижніших та найдорожчих машин у світі. 

Цей принизливий для дружини Девіда шматочок потрапив у фільм, тож невідомо, чи було це у сценарії, чи Вікторія і дійсно намагалася прикрасити. 

 

Нагадаємо, клан Бекхемів у повному складі сяяв на червоній доріжці прем'єри нового серіалу. 

Такой мы повідомляли, що Девіда Бекхема знову розкритикували за поцілунок в губи з 12-річною донькою.

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