"Будь честной", - Дэвид Бекхэм пристыдил жену во время интервью

Виктория и Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham

4 октября на Netflix вышел четырехсерийный документальный сериал "Бекхэм" о жизни британского футболиста. Интервью для него давала и жена Дэвида – Виктория. Дизайнер пыталась украсить некоторые факты, чего ей не дал сделать ее муж.

Кадр с "неудобным" моментом, в который попала Виктория, попал в сериал " Бекхэм ".

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Во время интервью для сериала Виктория Бекхэм рассказывала о том, что жизнь их с Дэвидом родителей была не проста. Она даже использовала слово "рабочий класс".

"Мы оба из действительно тяжело работавших семей. Наши родители тяжело работали. Действительно, рабочий класс". – говорила Виктория Бехкем в ответ на вопросы.

В этот момент в разговор вмешался Дэвид. Он заглянул в комнату, где проходило интервью, и попросил у жены быть честной.

Виктория пыталась продолжать в том же духе, тогда мужчина спросил, на какой машине ее отец возил в детстве.

"– На каком автомобиле твой отец возил тебя в школу?

– В 80-х у моего папы был Rolls-Royce", - ответила Виктория уже с улыбкой на лице.

В те времена, и сейчас, Rolls-Royce одна из самых престижных и дорогих машин в мире.

Этот унизительный для жены Дэвида кусочек попал в фильм, поэтому неизвестно, было ли это в сценарии или Виктория действительно пыталась украсить.

Напомним, клан Бекхэмов в полном составе сверкал на красной дорожке премьеры нового сериала.

Такой мы сообщали, что Дэвида Бекхэма снова раскритиковали за поцелуй в губы с 12-летней дочерью.