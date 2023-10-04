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Клан Бекхемів у повному складі сяяв на червоній доріжці прем'єри нового серіалу

4 жовтня 2023 09:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Клан Бекхемів у повному складі сяяв на червоній доріжці прем'єри нового серіалу
Родина Бекхемів. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Родина Девіда Бекхема у повному складі вийшла на червону доріжку. Зірковий клан підтримав батька сімейства на прем'єрі документального фільму на його честь.

Про це пише Daily Mail.

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Девід і Вікторія Бекхем за 24 роки подружнього життя довели, що вони все ще віддані одне одному. Родина позувала під час презентації майбутнього документального серіалу Netflix "Бекхем" у лондонській O2 Arena. Подружжя підтримали їхні четверо дітей і безліч друзів-зірок.

 

Девід і Вікторія Бекхем. Фото: Reuters
Девід і Вікторія Бекхем. Фото: Reuters

 

Сини Бекхемів. Фото: Reuters
Сини Бекхемів. Фото: Reuters

 

Девід Бекхем. Фото: Reuters

У документальному фільмі про Бекхема його мама Сандра зізналася, що вона хвилювалася, що Девід загубить свою кар’єру в Манчестер Юнайтед, якщо буде з Вікторією.

Новий документальний фільм Netflix, який розповідає історію кар'єри Девіда Бекхема зсередини. 

 

У фільмі покажуть Вікторію Бекхем, легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, його батьків і колишніх одноклубників по клубу та збірній Англії Гарі Невілла та Ріо Фердінанда.

Документальний фільм охоплює стреси та тиск, які переслідували Бекхема та його родину протягом його професійної кар’єри.

Раніше Вікторія Бекхем влаштувала побачення з чоловіком на заході сонця.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем знову заспіває зі Spice Girls.

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