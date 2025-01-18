Обстріл Києва 18 січня — Ольга Сумська опинилася неподалік вибуху

Будинки здригалися — Сумська опинилася неподалік вибуху в Києві
Акторка Ольга Сумська опинилася неподалік від епіцентру вибуху, який стався у Києві внаслідок масованої атаки ворога 18 січня. Ранком армія РФ поцілила балістикою по столиці.
Зірка показала моторошні наслідки обстрілу в Instagram.
Ольга Сумська дивом не постраждала від вибуху
У stories акторка поділилася відео із наслідками падіння уламків ворожої ракети біля станції метро "Лук'янівська". На кадрах видно розтрощені будівлі поруч, вибиті шибки та величезну вирву у землі.
Акторка та її родина дивом не постраждали від удару, адже мешкають неподалік.
"Ми зовсім поруч. Наші будинки здригалися", — поділилася Сумська.
Як відомо, зранку 18 січня ворог вдарив по Києву балістичною ракетою. Внаслідок падіння уламків у Шевченківському районі столиці загорілася нежитлова будівля, були пошкоджені багатоповерхівки, бізнесцентр та станція метро "Лук'янівська". Наразі відомо про трьох загиблих від російського обстрілу столиці.
Раніше ми також писали, що зірка серіалу "Кріпосна" зібралася вступити до лав ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!