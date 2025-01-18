Обстріл Києва 18 січня — Ольга Сумська опинилася неподалік вибуху

Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska

Акторка Ольга Сумська опинилася неподалік від епіцентру вибуху, який стався у Києві внаслідок масованої атаки ворога 18 січня. Ранком армія РФ поцілила балістикою по столиці.

Зірка показала моторошні наслідки обстрілу в Instagram.

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У stories акторка поділилася відео із наслідками падіння уламків ворожої ракети біля станції метро "Лук'янівська". На кадрах видно розтрощені будівлі поруч, вибиті шибки та величезну вирву у землі.

Наслідки ранкового удару по Києву. Фото: instagram.com/olgasumska

Акторка та її родина дивом не постраждали від удару, адже мешкають неподалік.

"Ми зовсім поруч. Наші будинки здригалися", — поділилася Сумська.

Ольга Сумська відреагувала на удар по Києву. Фото: instagram.com/olgasumska

Як відомо, зранку 18 січня ворог вдарив по Києву балістичною ракетою. Внаслідок падіння уламків у Шевченківському районі столиці загорілася нежитлова будівля, були пошкоджені багатоповерхівки, бізнесцентр та станція метро "Лук'янівська". Наразі відомо про трьох загиблих від російського обстрілу столиці.

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