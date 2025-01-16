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Ольга Сумська шокувала історією про домагання режисерів

16 січня 2025 21:56
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Ольга Сумська зізналась в домаганнях від режисерів — відео
Українська акторка Ольга Сумська. Фото: скриншот
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Українська акторка Ольга Сумська вперше розповіла, що на початку кар'єри їй надходило небагато пропозицій із сексуальним підтекстом. Однак вона ігнорувала таких чоловіків. 

Про це зірка розповіла в подкасті "Право на... ".

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Ольга Сумська зізналась в домаганнях від режисерів

На початку кар'єри до акторки інтерес проявляли дорослі чоловіки. Серед них були і актори, і режисери. Втім, Ольга Сумська уникала моментів, коли вони могли б залишитись наодинці.  

Вона завжди розуміла наслідки, тому відмовляла на кожну пропозицію. 

"Я обходила це, але були такі підкати, як то кажуть, і залицяння режисерів, партнерів. Усе було колись, але ви самі вирішуєте, бути цим стосункам чи ні. Вихована дівчина ніколи не сяде в автомобіль із чоловіком і не поїде до нього додому пити каву, щоб познайомитися. Я завжди розуміла наслідки. Я вибирала гідність", — розповіла актриса.

Нагадаємо, акторка Ольга Сумська відпочила в Буковелі з відомими акторами. Також вона зізналась, чи відчуває ревнощі до партнерок по сцені чоловіка. 

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