Ольга Сумська зізналась в домаганнях від режисерів — відео

Ольга Сумська шокувала історією про домагання режисерів
Українська акторка Ольга Сумська вперше розповіла, що на початку кар'єри їй надходило небагато пропозицій із сексуальним підтекстом. Однак вона ігнорувала таких чоловіків.
Про це зірка розповіла в подкасті "Право на... ".
Ольга Сумська зізналась в домаганнях від режисерів
На початку кар'єри до акторки інтерес проявляли дорослі чоловіки. Серед них були і актори, і режисери. Втім, Ольга Сумська уникала моментів, коли вони могли б залишитись наодинці.
Вона завжди розуміла наслідки, тому відмовляла на кожну пропозицію.
"Я обходила це, але були такі підкати, як то кажуть, і залицяння режисерів, партнерів. Усе було колись, але ви самі вирішуєте, бути цим стосункам чи ні. Вихована дівчина ніколи не сяде в автомобіль із чоловіком і не поїде до нього додому пити каву, щоб познайомитися. Я завжди розуміла наслідки. Я вибирала гідність", — розповіла актриса.
Нагадаємо, акторка Ольга Сумська відпочила в Буковелі з відомими акторами. Також вона зізналась, чи відчуває ревнощі до партнерок по сцені чоловіка.
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