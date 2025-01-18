Зірка серіалу "Кріпосна" Дар'я Легейда поповнить ряди ЗСУ — деталі

Акторка Дар'я Легейда. Фото: instagram/legeida_dasha_sova

Зірка серіалів "Кріпосна", "Доньки-матері", "Артистка" Дар'я Легейда вирішила піти на фронт. Вона хоче захищати країну так само, як це робить її чоловік Дмитро Сова.

Про це військовий розповів в інтерв'ю для Аліни Доротюк.

Читайте також:

Акторка Дар'я Легейда вирішила поповнити лави ЗСУ

Чоловік акторки Дмитро Сова повідомив про бажання дружини. Раніше вона прагнула стати бойовою медикинею, але через проблеми з коліном не могла б виконувати складні завдання з порятунку військових. Нині акторка вирішила стати оператором дронів.

"Вона зараз думає, де можна навчитися на оператора БпЛА. Вона вже розуміє, якщо вона не вивезе це фізично по своїм суглобам, то вона хоче хоч так долучитися. Я кажу: "Добре, давай, якщо хочеш, я тобі знайду підрозділ." Є підрозділи, які залучають дівчат, але потроху", — сказав Сова.

Чоловік Дар'ї Легейди підтримує її і вірить, що в неї вийде. Однак, нині вони на стадії планування.

"Як я спілкувався з однією панією, яка нас навчала, вона каже: "Так, чоловіки дуже класно літають, але є дівчата, їх небагато, які... це снайпери і оператори БпЛА, якщо вона береться за цю справу, вона дуже класно це робить", — додав Дмитро.

Дар'я Легейда. Фото: instagram/legeida_dasha_sova

Поки що акторка волонтерить — організовує благодійні збори. Дар'я та Дмитро одружені три роки.

Нагадаємо, відомий співак Wellboy поконфліктував з військовими і отримав по обличчю. Тим часом чоловіка співачки Юлії Саніної розкритикували за відпочинок на лижах замість повернення в Україну.