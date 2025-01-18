Будинок Кевіна з "Сам удома" продали за шалені гроші — скільки

Будинок Маккалістерів з "Сам удома" продали за шалені мільйони
Дім родини Маккалістерів із фільму "Сам удома" продали. Його придбали дорожче за стартову ціну.
Про це йдеться на сайті з продажу житла.
Будинок Кевіна з "Сам удома" продали за 5,5 мільйонів доларів
Триповерховий маєток площею 847 квадратних метрів побудували в 1921 році. Він має п’ять спалень, шість ванних кімнат, тренажерний зал, спортивний майданчик, невеликий бар, кінотеатр і гараж на три машини.
Фасад будівлі використовували, щоб зняти культовий фільм "Сам удома" в 1990 році. За словами економістів Федерального резервного банку Чикаго, у ті часи цей будинок був доступний лише 1% американських родин.
Вперше маєток продали у 2012 році за 1,5 мільйона доларів, однак нині його віддали майже у 4 рази дорожче.
"Розташований на мальовничій, обсадженій деревами вулиці в центрі східного селища Віннетка, штат Іллінойс. Елегантно розміщений за кованими воротами, особняк є втіленням класичної архітектури передмістя Чикаго. Сама резиденція є шедевром традиційного стилю з легким плавним планом поверху, наповненим теплом, характером і вишукано продуманими деталями", — йдеться в описі будинку.
Стартова ціна була 5,25 мільйона доларів, однак новий власник придбав за 5,5 мільйона доларів.
Нагадаємо, зірка "Сам вдома" Маколей Калкін знявся в пікантному кліпі Кім Кардаш'ян. Також актор Деніель Стерн, який зіграв крадія в фільмі, розбурхав мережі та став трендом.
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