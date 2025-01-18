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Будинок Маккалістерів з "Сам удома" продали за шалені мільйони

18 січня 2025 07:45
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Будинок Кевіна з "Сам удома" продали за шалені гроші — скільки
Фільм "Сам удома". Фото: скриншот
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Дім родини Маккалістерів із фільму "Сам удома" продали. Його придбали дорожче за стартову ціну. 

Про це йдеться на сайті з продажу житла.

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Будинок Кевіна з "Сам удома" продали за 5,5 мільйонів доларів

Триповерховий маєток площею 847 квадратних метрів побудували в 1921 році. Він має п’ять спалень, шість ванних кімнат, тренажерний зал, спортивний майданчик, невеликий бар, кінотеатр і гараж на три машини.

Фасад будівлі використовували, щоб зняти культовий фільм "Сам удома" в 1990 році. За словами економістів Федерального резервного банку Чикаго, у ті часи цей будинок був доступний лише 1% американських родин. 

Будинок з "Сам удома"
Будинок з "Сам удома". Фото: coldwellbankerhomes.com

Вперше маєток продали у 2012 році за 1,5 мільйона доларів, однак нині його віддали майже у 4 рази дорожче.

"Розташований на мальовничій, обсадженій деревами вулиці в центрі східного селища Віннетка, штат Іллінойс. Елегантно розміщений за кованими воротами, особняк є втіленням класичної архітектури передмістя Чикаго. Сама резиденція є шедевром традиційного стилю з легким плавним планом поверху, наповненим теплом, характером і вишукано продуманими деталями", — йдеться в описі будинку.

Стартова ціна була 5,25 мільйона доларів, однак новий власник придбав за 5,5 мільйона доларів.

Будинок з "Сам удома" продали
Будинок з "Сам удома" продали. Фото: coldwellbankerhomes.com

Нагадаємо, зірка "Сам вдома" Маколей Калкін знявся в пікантному кліпі Кім Кардаш'ян. Також актор Деніель Стерн, який зіграв крадія в фільмі, розбурхав мережі та став трендом.

США фільм Маколей Калкін продаж будинок

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10:58 У Києві СБУ затримала топменеджера банку, який донатив армії РФ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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