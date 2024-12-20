Звезда "Сам дома" Дэниел Стерн начал вести блог в TikTok

Грабитель из "Сам дома" стал звездой соцсетей
Звезда "Сам дома", известный по роли грабителя Марва Мерчинса, Дэниел Стерн стал популярным блогером. Актер показывает свою жизнь на ферме.
Об этом пишет Mirror.
Дэниел Стерн показывает жизнь в TikTok
Сейчас актер живет на ферме и выращивает мандарины. Звезда из них делает сок, замораживает его и раздает родным и друзьям.
@realdanielstern0
I did the Tango Tango этот week. . . #foryou #goviral #danielstern #trending♬ original sound - Daniel Stern
Он также занимается разведением крупного рогатого скота, а также создает скульптуры.
"Я решил поделиться этим видео о работе над новой скульптурой, которую я создаю. Думаю назвать ее "Танцовщица на стуле"", — говорится в описании одного из видео.
@realdanielstern0
Я думаю, что я буду share этот труд в-прогрессе video of new soculture I am creating. Подумайте о том, что Dancer On A Chair, неудовлетворительное для вас должно быть вдохновленным… Смотрите мой backup account @Daniel Stern #foryou #goviral #clayart #danielstern♬ original sound - Daniel Stern
Пользователи соцсетей восхищаются новыми хобби известного актера.
"Ого, Марве!!! Я думал, что ты просто актер и комик, это потрясающе!".
"Я и не подозревал, что Дэниел Стерн занимается скульптурой. Это потрясающе".
"Вы художник? Ого! Как здорово!".
"Больше всего я люблю смотреть, как известные люди делают обычные вещи".
Актер начал вести блог с середины ноября. За его жизнью в соцсетях сейчас наблюдают более 100 тысяч подписчиков. Видео звезды "Сам дома" набирают миллионы просмотров.
Напомним, мы рассказывали, как сменился главный герой "Сам дома" Маколей Калкин. А также Маколей Калкин позировал перед камерами со своей киношной мамой — актрисой Кэтрин О'Гарой.
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