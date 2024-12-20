Звезда "Сам дома" Дэниел Стерн начал вести блог в TikTok

Актер Дэниел Стерн в "Сам дома". Фото: скриншот видео

Звезда "Сам дома", известный по роли грабителя Марва Мерчинса, Дэниел Стерн стал популярным блогером. Актер показывает свою жизнь на ферме.

Об этом пишет Mirror.

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Сейчас актер живет на ферме и выращивает мандарины. Звезда из них делает сок, замораживает его и раздает родным и друзьям.

Он также занимается разведением крупного рогатого скота, а также создает скульптуры.

"Я решил поделиться этим видео о работе над новой скульптурой, которую я создаю. Думаю назвать ее "Танцовщица на стуле"", — говорится в описании одного из видео.

Пользователи соцсетей восхищаются новыми хобби известного актера.

"Ого, Марве!!! Я думал, что ты просто актер и комик, это потрясающе!".

"Я и не подозревал, что Дэниел Стерн занимается скульптурой. Это потрясающе".

"Вы художник? Ого! Как здорово!".

"Больше всего я люблю смотреть, как известные люди делают обычные вещи".

Актер начал вести блог с середины ноября. За его жизнью в соцсетях сейчас наблюдают более 100 тысяч подписчиков. Видео звезды "Сам дома" набирают миллионы просмотров.

Напомним, мы рассказывали, как сменился главный герой "Сам дома" Маколей Калкин. А также Маколей Калкин позировал перед камерами со своей киношной мамой — актрисой Кэтрин О'Гарой.