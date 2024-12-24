Маколей Калкин снялся в жутком рождественском клипе Ким Кардашьян

Американский актер Маколей Калкин. Скриншот: YouTube/KimKardashian

В канун Рождества американская блогер Ким Кардашьян презентовала клип на хит Santa Baby певицы Эрты Китт. В новом видении этой композиции снялся популярный голливудский актер Маколей Калкин, известный, в частности, благодаря главной роли в фильмах "Один дома" режиссера Криса Коламбуса.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Ким Кардашьян.

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Режиссерами одиозного клипа стали Надия Ли Коэн и Чарли Деннис. По сюжету Ким Кардашьян превратилась в блондинку. Она все видео ползает по полу на домашней рождественской вечеринке. Гости все разные, ведут себя странно, как и сама героиня светской львицы.

Так, например, в кадре можно увидеть осла в сопровождении Девы Марии, Иисуса, который ищет пищу в холодильнике, пожилых женщин, смотрящих телевизор рядом с раздетыми бодибилдерами.

В конце клипа Кардашьян натыкается на Санту-Клауса. Оказывается, именно он снимал все передвижения Ким на ретро камеру. В красном костюме и был 44-летний Маколей Калкин. Ни одного слова звезда одного из самых известных фильмов о Рождестве и Новом Годе не произнес. Но он улыбался на камеру.

Отметим, что Ким и Маколей знакомы уже не один год. Более того, они сверстники. Известный актер, который в последнее время стал все чаще появляться на публике, старше Ким всего на два месяца. Менее чем за сутки клип набрал более четверти миллионов просмотров лишь на YouTube.

Напомним, ранее мы писали, что Ким Кардашьян с переломом ноги зажгла на рождественской вечеринке. Также мы рассказывали, что дочери Ким Кардашьян и музыканта Канье Уэста появились в клипе известного рэпера.