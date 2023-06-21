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"Була залежною": Різатдінова зізналася, з якою звичкою жила роками

21 червня 2023 13:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Різатдінова зізналася, з якою звичкою жила роками
Українська гімнастка Анна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Українська гімнастка Ганна Різатдінова досягла успіхів у спорті завдяки неймовірним зусиллям волі. Але виявляється навіть у чемпіонів є слабкості.

Про це стало відомо зі сторінки спортсменки у Instagram.

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Харчувалася виключно солодощами

Різатдінова поділилася з підписниками історією, яка поборола свою залежність від глюкози. Виявляється багато років спортсменка не відчувала смаку деяких напоїв через те що не могла вживати їх без цукру.

"Для мене солодке — це все. Оскільки я спортсмен, то я довгий час була залежною від глюкози, адже мені треба було десь брати енергію для щоденних інтенсивних тренувань. В моєму житті навіть були періоди, коли я харчувалась виключно солодощами", — пригадує Різатдінова.

 

За словами спортсменки, вона не забуде день, коли рішуче вирішила відмовитися від "солодкої залежності".

"Я пам'ятаю той день, коли я вперше за багато років вирішила спробувати каву та чай без цукру. Вони здались мені абсолютно несмачними, адже я звикла додавати по дві-три ложки цукру до цих напоїв. Але то був мій перший важливий крок до мети: протриматись один тиждень без цукру. Це було вкрай складно, оскільки я кавоман та випиваю кілька філіжанок кави щодня. У мене всее вийшло, і ось уже пройшло три роки, як я п'ю каву та чай без цукру. Я нарешті відчуваю не тільки справжній смак цих напоїв, а й легкість в тілі. Якщо змогла я, людина, яка із залежністю від цукру та швидкої енергії, яку він приносив, то однозначно зможете і ви", — написала спортсменка.

Раніше співачка Віра Брежнєва поділилась з шанувальниками порадами та власними звичками.

Нагадаємо, у своєму подкасті "Архетипи" Меган Маркл розповіла, що після повернення з Великої Британії до США знову почала багато пити кави.

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