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"Была зависимой": Ризатдинова призналась, с какой привычкой жила годами

21 июня 2023 13:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ризатдинова призналась, с какой привычкой жила годами
Украинская гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинская гимнастка Анна Ризадинова достигла успехов в спорте благодаря невероятным усилиям воли. Но оказывается даже у чемпионов есть слабости.

Об этом стало известно со страницы спортсменки в Instagram.

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Питалась исключительно сладостями

Ризатдинова поделилась с подписчиками историей, о том, как поборола свою зависимость от глюкозы. Оказывается, много лет спортсменка не чувствовала вкуса некоторых напитков из-за того, что не могла употреблять их без сахара.

"Для меня сладкое — это все. Поскольку я спортсмен, то я долгое время была зависима от глюкозы, ведь мне нужно было где-то брать энергию для ежедневных интенсивных тренировок. В моей жизни даже были периоды, когда я питалась исключительно сладостями", — вспомнила Ризатдинова.

 

По словам спортсменки, она не забудет день, когда решила отказаться от "сладкой зависимости".

"Я помню тот день, когда я впервые за много лет решила попробовать кофе и чай без сахара. Они показались мне совершенно безвкусными, ведь я привыкла добавлять по две-три ложки сахара к этим напиткам. Но это был мой первый важный шаг к цели: продержаться одну неделю без сахара.Это было крайне сложно, поскольку я кофеман и выпиваю несколько чашек кофе каждый день.У меня все вышло, и вот уже прошло три года, как я пью кофе и чай без сахара. Я наконец чувствую не только настоящий вкус этих напитков, но и легкость в теле. Если смогла я, человек, который с зависимостью от сахара и быстрой энергии, которую он приносил, то однозначно сможете и вы", — написала спортсменка.

Ранее певица Вера Брежнева рассказала о собственных привычках.

Напомним, в своем подкасте "Архетипы" Меган Маркл рассказала, что по возвращении из Великобритании в США она снова начала много пить кофе.

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