"Було гучно": реакція знаменитостей на ракетний обстріл Києва 16 травня

Ракетний обстріл Києва 16 травня. Фото: колаж Новини.LIVE

Вночі, 16 травня, окупанти під час чергової нічної атаки запустили по території України 18 ракет різних типів. Так, з шести літаків МіГ-31К росіяни відправили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Київ. ППО відпрацювало блискавично — всі ракети було збито. Втім, в столиці було дуже гучно. Деяким жителям Києва, які залишились на початку повномасштабної війни в місті, ця ніч нагадала лютий-квітень 2022 року, коли так в столиці гуділо чи не щохвилини.

Знаменитості у своїх соцмережах прокоментували неспокійну ніч в Києві.

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Катерина Осадча

Багатодітна зіркова матір цього разу повітряну тривогу не проспала. Телеведуча подякувала роботі ППО та загадала бажання.

"Боже, зроби так, щоб ця вся херня полетіла в такій же кількості назад, і так само розсипалась в них над головами. Щоб кожен на болотах відчув те, що відчули ми вночі. Слава ППО, слава Героям", — написала Осадча.

Катерина Осадча відреагувала на ракетний обстріл Києва 16 травня 2023 року. Скриншот: Instagram/kosadcha

Володимир Дантес

Шоумен зазначив, що не зміг заснути після гучної роботи ППО та о 4:30 ранку пішов варити макарони. Також Дантес присоромив українців, які знімають відео та викладають в соцмережі під час роботи військових.

Володимир Дантес відреагував на ракетний обстріл Києва 16 травня 2023 року. Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Ольга Цибульська

Співачка також обурилась на українців, які попри заклики від влади, все одно викладали відео з роботою ППО.

Ольга Цибульська відреагувала на ракетний обстріл Києва 16 травня 2023 року. Скриншот: Instagram/cybulskaya

Ольга Цибульська відреагувала на ракетний обстріл Києва 16 травня 2023 року. Скриншот: Instagram/cybulskaya

Андрій Бєдняков

Андрій Бєдняков відреагував на ракетний обстріл Києва 16 травня 2023 року. Скриншот: Instagram/biedniakov

Анастасія Приходько

Анастасія Приходько відреагувала на ракетний обстріл Києва 16 травня 2023 року. Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва відреагувала на ракетний обстріл Києва 16 травня 2023 року. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Алан Бадоєв

Алан Бадоєв відреагував на ракетний обстріл Києва 16 травня 2023 року. Скриншот: Instagram/alanbadoev

Вікторія Булітко (Дизель шоу)

Вікторія Булітко відреагувала на ракетний обстріл Києва 16 травня 2023 року. Скриншот: Instagram/bulitka

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анна Трінчер поскаржилась на ракетний обстріл окупантів. Також ми розповідали, що внаслідок нічної атаки на Київ 16 травня постраждав зоопарк.