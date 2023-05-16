"Було гучно": реакція знаменитостей на ракетний обстріл Києва 16 травня
Вночі, 16 травня, окупанти під час чергової нічної атаки запустили по території України 18 ракет різних типів. Так, з шести літаків МіГ-31К росіяни відправили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Київ. ППО відпрацювало блискавично — всі ракети було збито. Втім, в столиці було дуже гучно. Деяким жителям Києва, які залишились на початку повномасштабної війни в місті, ця ніч нагадала лютий-квітень 2022 року, коли так в столиці гуділо чи не щохвилини.
Знаменитості у своїх соцмережах прокоментували неспокійну ніч в Києві.
Катерина Осадча
Багатодітна зіркова матір цього разу повітряну тривогу не проспала. Телеведуча подякувала роботі ППО та загадала бажання.
"Боже, зроби так, щоб ця вся херня полетіла в такій же кількості назад, і так само розсипалась в них над головами. Щоб кожен на болотах відчув те, що відчули ми вночі. Слава ППО, слава Героям", — написала Осадча.
Володимир Дантес
Шоумен зазначив, що не зміг заснути після гучної роботи ППО та о 4:30 ранку пішов варити макарони. Також Дантес присоромив українців, які знімають відео та викладають в соцмережі під час роботи військових.
Ольга Цибульська
Співачка також обурилась на українців, які попри заклики від влади, все одно викладали відео з роботою ППО.
Андрій Бєдняков
Анастасія Приходько
Надя Дорофєєва
Алан Бадоєв
Вікторія Булітко (Дизель шоу)
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анна Трінчер поскаржилась на ракетний обстріл окупантів. Також ми розповідали, що внаслідок нічної атаки на Київ 16 травня постраждав зоопарк.