"Было громко": реакция знаменитостей на ракетный обстрел Киева 16 мая

Ракетный обстрел Киева 16 мая. Фото: коллаж Новини.LIVE

Ночью, 16 мая, оккупанты во время очередной ночной атаки запустили по территории Украины 18 ракет разных типов. Так, из шести самолетов МиГ-31К россияне отправили шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на Киев. ПВО отработало молниеносно — все ракеты были сбиты. Впрочем, в столице было очень громко. Некоторым жителям Киева, оставшимся в начале полномасштабной войны в городе, эта ночь напомнила февраль-апрель 2022 года, когда так в столице гудело едва ли не ежеминутно.

Знаменитости в своих соцсетях прокомментировали беспокойную ночь в Киеве.

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Екатерина Осадчая

Многодетная звездная мать в этот раз воздушную тревогу не проспала. Телеведущая поблагодарила работу ПВО и загадала желание.

"Боже, сделай так, чтобы вся херня полетела в таком же количестве назад, и так же рассыпалась над головами. Чтобы каждый на болотах почувствовал, что почувствовали мы ночью. Слава ПВО, слава Героям", — написала Осадчая.

Екатерина Осадчая отреагировала на ракетные обстрелы Киева 16 мая 2023 года. Скриншот: Instagram/kosadcha

Владимир Дантес

Шоумен отметил, что не смог уснуть после громкой работы ПВО и в 4:30 утра пошел варить макароны. Также Дантес пристыдил украинцев, снимающих видео и выкладывающих в соцсети во время работы военных.

Владимир Дантес отреагировал на ракетные обстрелы Киева 16 мая 2023 года. Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Ольга Цыбульская

Певица также возмутилась украинцами, которые, несмотря на призывы от власти, все равно выкладывали видео с работой ПВО.

Ольга Цыбульская отреагировала на ракетные обстрелы Киева 16 мая 2023 года. Скриншот: Instagram/cybulskaya

Ольга Цыбульская отреагировала на ракетные обстрелы Киева 16 мая 2023 года. Скриншот: Instagram/cybulskaya

Андрей Бедняков

Андрей Бедняков отреагировал на ракетные обстрелы Киева 16 мая 2023 года. Скриншот: Instagram/biedniakov

Анастасия Приходько

Анастасия Приходько отреагировала на ракетные обстрелы Киева 16 мая 2023 года. Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева отреагировала на ракетные обстрелы Киева 16 мая 2023 года. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Алан Бадоев

Алан Бадоев отреагировал на ракетные обстрелы Киева 16 мая 2023 года. Скриншот: Instagram/alanbadoev

Виктория Булитко (Дизель шоу)

Виктория Булитко отреагировала на ракетные обстрелы Киева 16 мая 2023 года. Скриншот: Instagram/bulitka

Напомним, ранее мы писали, что певица Анна Тринчер пожаловалась на ракетный обстрел оккупантов. Также мы рассказывали, что в результате ночной атаки на Киев 16 мая пострадал зоопарк.