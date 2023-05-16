"Было громко": реакция знаменитостей на ракетный обстрел Киева 16 мая
Ночью, 16 мая, оккупанты во время очередной ночной атаки запустили по территории Украины 18 ракет разных типов. Так, из шести самолетов МиГ-31К россияне отправили шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на Киев. ПВО отработало молниеносно — все ракеты были сбиты. Впрочем, в столице было очень громко. Некоторым жителям Киева, оставшимся в начале полномасштабной войны в городе, эта ночь напомнила февраль-апрель 2022 года, когда так в столице гудело едва ли не ежеминутно.
Знаменитости в своих соцсетях прокомментировали беспокойную ночь в Киеве.
Екатерина Осадчая
Многодетная звездная мать в этот раз воздушную тревогу не проспала. Телеведущая поблагодарила работу ПВО и загадала желание.
"Боже, сделай так, чтобы вся херня полетела в таком же количестве назад, и так же рассыпалась над головами. Чтобы каждый на болотах почувствовал, что почувствовали мы ночью. Слава ПВО, слава Героям", — написала Осадчая.
Владимир Дантес
Шоумен отметил, что не смог уснуть после громкой работы ПВО и в 4:30 утра пошел варить макароны. Также Дантес пристыдил украинцев, снимающих видео и выкладывающих в соцсети во время работы военных.
Ольга Цыбульская
Певица также возмутилась украинцами, которые, несмотря на призывы от власти, все равно выкладывали видео с работой ПВО.
Андрей Бедняков
Анастасия Приходько
Надя Дорофеева
Алан Бадоев
Виктория Булитко (Дизель шоу)
Напомним, ранее мы писали, что певица Анна Тринчер пожаловалась на ракетный обстрел оккупантов. Также мы рассказывали, что в результате ночной атаки на Киев 16 мая пострадал зоопарк.