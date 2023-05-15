"Зіпсували плани": Трінчер поскаржилась на ракетний обстріл окупантів

Співачка Анна Трінчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Вихідними було зафіксовано запуск ворожих ракет із Каспійського моря в напрямку України, а після оголошення тривоги, в окремих областях були вибухи. Обстріл нашої країни окупантами позначився й на подорожі співачки Анни Трінчер.

Про це вона розповіла у своїх Instastories.

Читайте також:

Зіпсований настрій Трінчер

21-річна співачка вирушила зі столиці потягом до Закарпаття. Там в Анни запланований виступ на весіллі. Молодята станцюють свій перший танець під композицію Трінчер "Лише тебе".

Втім, плани Анни ледь не зірвались через обстріл окупантів. Вихідними постраждали переважно західні області нашої країни.

"Мої плани зіпсувала йо***а русня, бо через те, що потрапили в залізничні колії, потяг затримався на чотири години", — повідомила підписникам Трінчер.

Втім, співачці вдалося добратися до місяця призначення та провести саундчек перед виступом на весіллі.

Співачка Анна Трінчер в потязі. Скриншот: Instastories/annatrincher_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Трінчер зганьбилась в етері популярного телешоу. Також ми розповідали, як Анна Трінчер відходила від наркозу після п'ятигодинної операції.