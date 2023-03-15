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Чарльз III посвятив у лицарі учасника гурту Queen: кого саме та за що

15 березня 2023 10:19
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Король Великої Британії Чарльз III
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Гітарист легендарної рок-групи Queen Браян Мей отримав титул лицаря з рук короля Великої Британії Чарльза III. Тепер музикант офіційно можна називати сером. Мей став лицарем за заслуги в галузі музики та благодійної діяльності.

Про це повідомляє видання BBC.

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Деталі 

Згідно з традицією, при посвяті в лицарі король доторкнувся плоскою стороною меча по плечу Браяна Мея. Музикант, до речі, відомий не тільки як рок-гітарист, а й активний борець за права тварин.

Разом з музикантом на церемонію у Букінгемський палац прибула й його дружина, британська акторка. Аніта Добсон. Під час церемонії 75-річний Мей отримав знак лицаря-бакалавра.

"Немає слів", — написав Браян у своєму Instagram.

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Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт Queen опублікував архівний саундчек у Києві та пообіцяв знову виступити в Україні. Також ми писали, що перша леді України Олена Зеленська розповіла, на що композитор Андрій Данилко витратив гроші від продажу авто померлого фронтмена гурту Queen Фредді Мерк'юрі.

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