Чарльз III посвятив у лицарі учасника гурту Queen: кого саме та за що
Гітарист легендарної рок-групи Queen Браян Мей отримав титул лицаря з рук короля Великої Британії Чарльза III. Тепер музикант офіційно можна називати сером. Мей став лицарем за заслуги в галузі музики та благодійної діяльності.
Про це повідомляє видання BBC.
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Згідно з традицією, при посвяті в лицарі король доторкнувся плоскою стороною меча по плечу Браяна Мея. Музикант, до речі, відомий не тільки як рок-гітарист, а й активний борець за права тварин.
Разом з музикантом на церемонію у Букінгемський палац прибула й його дружина, британська акторка. Аніта Добсон. Під час церемонії 75-річний Мей отримав знак лицаря-бакалавра.
"Немає слів", — написав Браян у своєму Instagram.
Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт Queen опублікував архівний саундчек у Києві та пообіцяв знову виступити в Україні. Також ми писали, що перша леді України Олена Зеленська розповіла, на що композитор Андрій Данилко витратив гроші від продажу авто померлого фронтмена гурту Queen Фредді Мерк'юрі.