Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Чарльз III посвятил в рыцари участника группы Queen: кого именно и за что arrow

Чарльз III посвятил в рыцари участника группы Queen: кого именно и за что

15 марта 2023 10:19
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Король Великобритании Чарльз III
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Гитарист легендарной рок-группы Queen Брайан Мэй получил титул рыцаря из рук короля Великобритании Чарльза III. Теперь музыкант официально можно называть сэром. Мэй стал рыцарем за заслуги в области музыки и благотворительной деятельности.

Об этом сообщает издание BBC.

Читайте также:

Подробности

Согласно традиции, при посвящении в рыцари король прикоснулся плоской стороной меча к плечу Брайана Мэя. Музыкант, кстати, известен не только как рок-гитарист, но и активный борец за права животных.

Вместе с музыкантом на церемонию в Букингемский дворец прибыла и его жена, британская актриса. Анита Добсон. Во время церемонии 75-летний Мэй получил знак рыцаря-бакалавра.

"Нет слов", — написал Брайан в своем Instagram.

null
Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что группа Queen опубликовала архивный саундчек в Киеве и пообещала снова выступить в Украине. Также мы писали, что первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что композитор Андрей Данилко потратил деньги от продажи авто умершего фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри.

Выключить проверку Премиум советы

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

11:11 Мэр Днепра рассказал, есть ли пророссийские настроения у жителей города

11:11"Ливерпуль" готовится к прорыву в матче 1/8 ЛЧ с "Реалом"

10:56 В Одессе задержали правоохранителей, проводивших незаконные обыски

10:56 На севере Киева будут раздаваться взрывы: столичные власти успокоили горожан

10:55 В Украине заработал механизм "меценатских пенсий": как сделать пожертвование

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:55 В Харькове СБУ задержала агента рф, который готовил теракты против военнослужащих Сил обороны

10:53 Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что ее родственник находится в зоне боевых действий в Украине

10:52 Ни одного военного или инфраструктурного объекта: власти Харькова прокомментировали удары по городу

10:45 Филатов рассказал о судьбе уничтоженного ракетой дома в Днепре и выплате компенсаций

10:23 Украина должна закрыть въезд на свою территорию россиянам с паспортами третьих стран, — Ткаченко

Новина з відео

09:31В Америке показали видеореконструкцию, как российский самолет сбил беспилотник США

Новина з відео

20:43 Обожал Тарас Шевченко: как приготовить постный борщ с карасями

Новина з відео

19:32В поддержку Украины создали "корабельную коалицию": какие страны вошли

Эксклюзив

19:00Одесчина будет с рыбой: в Украине стартовала реформа рыбной отрасли

Новина з відео

18:54 Оккупант рассказывает, как руководство рф через так называемые "л/днр" оформляет контрактную службу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:15 От "Гарпуна" до накормленных жителей Африки: военная помощь Украине важна для мира

Эксклюзив

17:15Вопрос продления зерновой сделки превратили в торги, — Резников

Новина з відео

17:10 Путин рассказал бурятам о "пользе" санкций и пошутил про "хрюканье"

Новина з відео

16:22 Налоги, поступающие в бюджет Украины, пойдут на оборону, — Шмыгаль

Новина з відео

15:10 Астрономы показали момент падения метеорита на Луну

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Новина з фото

20:45 Playboy возвращается: ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца

Эксклюзив

18:45Усталость от войны: как изменилась психология украинцев и простят ли они русских

18:24История харьковского косметолога, которая вернулась к жизни благодаря работе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:36Как украинцам не попасть на крючок финансовых пирамид

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

Актуальное по теме

None 15 Март 11:11

Мэр Днепра рассказал, есть ли пророссийские настроения у жителей города

None 15 Март 11:11

"Ливерпуль" готовится к прорыву в матче 1/8 ЛЧ с "Реалом"

None 15 Март 10:56

В Одессе задержали правоохранителей, проводивших незаконные обыски

None 15 Март 11:06

В Украине заработал механизм "меценатских пенсий": как сделать пожертвование

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB