Чарльз III посвятил в рыцари участника группы Queen: кого именно и за что
Гитарист легендарной рок-группы Queen Брайан Мэй получил титул рыцаря из рук короля Великобритании Чарльза III. Теперь музыкант официально можно называть сэром. Мэй стал рыцарем за заслуги в области музыки и благотворительной деятельности.
Об этом сообщает издание BBC.
-
"Ливерпуль" готовится к прорыву в матче 1/8 ЛЧ с "Реалом"
-
В Одессе задержали правоохранителей, проводивших незаконные обыски
-
На севере Киева будут раздаваться взрывы: столичные власти успокоили горожан
-
В Украине заработал механизм "меценатских пенсий": как сделать пожертвование
-
В Харькове СБУ задержала агента рф, который готовил теракты против военнослужащих Сил обороны
-
Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что ее родственник находится в зоне боевых действий в Украине
-
Ни одного военного или инфраструктурного объекта: власти Харькова прокомментировали удары по городу
-
Филатов рассказал о судьбе уничтоженного ракетой дома в Днепре и выплате компенсаций
-
Украина должна закрыть въезд на свою территорию россиянам с паспортами третьих стран, — Ткаченко
-
В Черном море 13 кораблей: сколько "Калибров" несут угрозу
Подробности
Согласно традиции, при посвящении в рыцари король прикоснулся плоской стороной меча к плечу Брайана Мэя. Музыкант, кстати, известен не только как рок-гитарист, но и активный борец за права животных.
Вместе с музыкантом на церемонию в Букингемский дворец прибыла и его жена, британская актриса. Анита Добсон. Во время церемонии 75-летний Мэй получил знак рыцаря-бакалавра.
"Нет слов", — написал Брайан в своем Instagram.
Напомним, ранее мы писали, что группа Queen опубликовала архивный саундчек в Киеве и пообещала снова выступить в Украине. Также мы писали, что первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что композитор Андрей Данилко потратил деньги от продажи авто умершего фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри.