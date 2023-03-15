Чарльз III посвятил в рыцари участника группы Queen: кого именно и за что

Король Великобритании Чарльз III

Гитарист легендарной рок-группы Queen Брайан Мэй получил титул рыцаря из рук короля Великобритании Чарльза III. Теперь музыкант официально можно называть сэром. Мэй стал рыцарем за заслуги в области музыки и благотворительной деятельности.

Об этом сообщает издание BBC.

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Согласно традиции, при посвящении в рыцари король прикоснулся плоской стороной меча к плечу Брайана Мэя. Музыкант, кстати, известен не только как рок-гитарист, но и активный борец за права животных.

Вместе с музыкантом на церемонию в Букингемский дворец прибыла и его жена, британская актриса. Анита Добсон. Во время церемонии 75-летний Мэй получил знак рыцаря-бакалавра.

"Нет слов", — написал Брайан в своем Instagram.

Фото: Reuters

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