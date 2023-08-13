Чарльз III та Камілла написали листа Джо Байдену: про що саме
Острів Мауї, який розташований на Гаваях (штат США), потерпає від стихійних лісових пожеж. Внаслідок природного лиха загинули майже 100 людей. З цього приводу король Великої Британії Чарльз III разом із дружиною Каміллою написали листа президенту США Джо Байдену.
Текст послання доступний на сайті королівської родини.
Подробиці
Король та королева під час їхньої поточної відпустки в Шотландії висловили найглибше співчуття родинам людей, які загинули під час пожеж на острові Мауї.
"Ми з дружиною були вкрай нажахані, коли почули про катастрофічні лісові пожежі, які зараз палають на Мауї, Гаваї. Можемо лише уявити масштаби руйнувань, які охопили острів, і жахливі страждання тих, чиє житло постраждало. Ми обоє хотіли б висловити наше найглибше співчуття сім’ям тих, хто так трагічно загинув, і наші молитви залишаються з усіма тими, чиї близькі зникли безвісти і чиї домівки були зруйновані", — йдеться в листі, який адресований Джо Байдену.
Окремо Чарльз III відзначив рятувальників і сміливих жителів Мауї, які надають свою підтримку та допомогу. Відзначимо, що лісові пожежі спалахнули на початку цього тижня. Причиною стали сильні вітер та літня спека.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи планує Чарльз III заходи з нагоди річниці смерті Єлизавети II. Також ми розповідали, як Джо Байден зустрівся з королем Великої Британії.