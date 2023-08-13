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Чарльз III та Камілла написали листа Джо Байдену: про що саме

13 серпня 2023 10:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чарльз III та Камілла написали листа Джо Байдену: про що саме
Король та королева Великої Британії, Чарльз III та Камілла. Фото: Instagram/theroyalfamily
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Острів Мауї, який розташований на Гаваях (штат США), потерпає від стихійних лісових пожеж. Внаслідок природного лиха загинули майже 100 людей. З цього приводу король Великої Британії Чарльз III разом із дружиною Каміллою написали листа президенту США Джо Байдену.

Текст послання доступний на сайті королівської родини.

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Подробиці

Король та королева під час їхньої поточної відпустки в Шотландії висловили найглибше співчуття родинам людей, які загинули під час пожеж на острові Мауї.

"Ми з дружиною були вкрай нажахані, коли почули про катастрофічні лісові пожежі, які зараз палають на Мауї, Гаваї. Можемо лише уявити масштаби руйнувань, які охопили острів, і жахливі страждання тих, чиє житло постраждало. Ми обоє хотіли б висловити наше найглибше співчуття сім’ям тих, хто так трагічно загинув, і наші молитви залишаються з усіма тими, чиї близькі зникли безвісти і чиї домівки були зруйновані", — йдеться в листі, який адресований Джо Байдену.

Окремо Чарльз III відзначив рятувальників і сміливих жителів Мауї, які надають свою підтримку та допомогу. Відзначимо, що лісові пожежі спалахнули на початку цього тижня. Причиною стали сильні вітер та літня спека. 

Наслідки пожеж на Гаваях. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, чи планує Чарльз III заходи з нагоди річниці смерті Єлизавети II. Також ми розповідали, як Джо Байден зустрівся з королем Великої Британії.

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