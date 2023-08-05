Стало відомо, чи планує Чарльз III заходи з нагоди річниці смерті Єлизавети II

Король великої Британії Чарльз III. Фото: Google

Вже наступного місяця, а саме 8 вересня, виповниться рік як пішла з життя королева Єлизавета II. Але вже зараз стало відомо, чи планує її старший син, Чарльз III, який успадкував престол, заходи з цього приводу.

Про це повідомляє видання Hello.

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Джерела з Букінгемського палацу повідомили британському таблоїду, що першу річницю смерті Єлизавети II король Чарльз III і королева Камілла відзначатимуть приватно. Жодного публічного заходу не планується.

Ба більше — Чарльз і Камілла, які зараз на літніх канікулах, не будуть проводити приватні сімейні збори в замку Балморал (Шотландія), де і пішла з життя Єлизавети II у віці 96 років.

Королева Єлизавета II. Фото: Google

Зараз новоспечені король та королева все ще живуть у Кларенс-гаусі, але очікується, що вони переїдуть до Букінгемського палацу 2027 року, коли завершаться ремонтні роботи з приватними апартаментами королівської сім’ї.

Апартаменти розташовані в Північному крилі палацу. Капітальний ремонт триває вже понад чотири роки та обійшовся платникам податків в кругленьку суму. Через це в суспільстві Сполученого Королівства нерідко виникають суперечки та дебати.

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