Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стало відомо, чи планує Чарльз III заходи з нагоди річниці смерті Єлизавети II arrow

Стало відомо, чи планує Чарльз III заходи з нагоди річниці смерті Єлизавети II

5 серпня 2023 14:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стало відомо, чи планує Чарльз III заходи з нагоди річниці смерті Єлизавети II
Король великої Британії Чарльз III. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже наступного місяця, а саме 8 вересня, виповниться рік як пішла з життя королева Єлизавета II. Але вже зараз стало відомо, чи планує її старший син, Чарльз III, який успадкував престол, заходи з цього приводу. 

Про це повідомляє видання Hello. 

Читайте також:

Чи вшанує пам’ять матері Чарльз III

Джерела з Букінгемського палацу повідомили британському таблоїду, що першу річницю смерті Єлизавети II король Чарльз III і королева Камілла відзначатимуть приватно. Жодного публічного заходу не планується.

Ба більше — Чарльз і Камілла, які зараз на літніх канікулах, не будуть проводити приватні сімейні збори в замку Балморал (Шотландія), де і пішла з життя Єлизавети II у віці 96 років.

Королева Єлизавета II. Фото: Google

Зараз новоспечені король та королева все ще живуть у Кларенс-гаусі, але очікується, що вони переїдуть до Букінгемського палацу 2027 року, коли завершаться ремонтні роботи з приватними апартаментами королівської сім’ї.

Апартаменти розташовані в Північному крилі палацу. Капітальний ремонт триває вже понад чотири роки та обійшовся платникам податків в кругленьку суму. Через це в суспільстві Сполученого Королівства нерідко виникають суперечки та дебати. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що за добу до свого дня народження дружина принца Гаррі, колишня голлівудська акторка Меган Маркл відірвалась в італійському ресторані.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз