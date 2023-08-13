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Чарльз III и Камилла написали письмо Джо Байдену: о чем именно

13 августа 2023 10:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Чарльз III и Камилла написали письмо Джо Байдену: о чем именно
Король и королева Великобритании, Чарльз III и Камилла. Фото: Instagram/theroyalfamily
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Остров Мауи, расположенный на Гавайях (штат США), страдает от стихийных лесных пожаров. В результате природного бедствия погибли почти 100 человек. По этому поводу король Великобритании Чарльз III вместе с супругой Камиллой написали письмо президенту США Джо Байдену.

Текст послания доступен на сайте королевской семьи.

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Король и королева во время их текущего отпуска в Шотландии выразили глубочайшее соболезнования семьям людей, погибших во время пожаров на острове Мауи.

"Мы с женой были крайне напуганы, когда услышали о катастрофических лесных пожарах, которые сейчас пылают на Мауи, Гавайи. Можем только представить масштабы охвативших остров разрушений и ужасные страдания тех, чье жилье пострадало. Мы оба хотели бы выразить наше глубочайшие соболезнования семьям тех, кто так трагически погиб, и наши молитвы остаются со всеми теми, чьи близкие пропали без вести и чьи дома были разрушены", — говорится в письме, адресованном Джо Байдену.

Отдельно Чарльз III отметил спасателей и смелых жителей Мауи, оказывающих свою поддержку и помощь. Отметим, что пожары вспыхнули в начале этой недели. Причиной послужили сильные ветер и летняя жара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Последствия пожаров на Гавайях. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, планирует ли Чарльз III мероприятия по случаю годовщины смерти Елизаветы II. Также мы рассказывали, как Джо Байден встретился с королем Великобритании.

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