Чарльз III зустрівся в церкві зі скандальною хрещеною матір'ю принца Вільяма

Король Чарльз III зустрівся з леді Сьюзан Гассі у церкві

Наприкінці минулого року одна з подруг та фрейлін королеви Єлизавети II, леді Сьюзан Гассі, потрапила в гучний скандал. І ось тільки зараз її помітили в компанії Чарльза III під час церковної служби в Сандрінгемі.

Про це пише видання Hello.

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83-річну фрейліну покійної королеви побачили на публіці з королівською родиною вперше після того, як вона відмовилася від своєї почесної ролі в Букінгемському палаці. Причиною стало те, що леді Сьюзан Гассі неодноразово запитувала чорношкіру керівницю благодійної організації Нгозі Фулані, звідки вона родом. За що й потрапила в расистській скандал.

На тлі виходу скандального серіалу стрімінгової платформи Netflix про принца Гаррі та Меган Маркл та розмов про те, що комусь з королівської родини не подобалось національне походження герцогині Сассекської, король Чарльз III поставив спілкування з Гассі на паузу. Тим паче вона є хрещеною матір'ю принца Уельського, Вільяма.

І тільки після того, як скандали навколо серіалу та мемуарів його молодшого сина Гаррі вщухли, король відвідав церковну службу з колишньою фрейліною своєї матері. Втім, папараці спільних фото не вдалось зробити. Чарльз III прогулювався околицями з рідною сестрою Анною.

Леді Сьюзан Гассі

Хрестини принца Уельського, Вільяма

Хрещеними принца Вільяма стали одразу шість високопоставлених осіб: Костянтин II, лорд Ромсі (онук лорда Маунтбеттена), сер Лоуренс Ван Дер, принцеса Олександра (двоюрідна сестра Єлизавети II), леді Сьюзан Гассі (аристократка) та герцогиня Вестмінстерська (близька подруга Діани, принцеси Уельської).

Хрестини майбутнього короля Британії принца Вільяма відбулися 4 серпня 1982 року в Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу в Лондоні. 25-хвилинну церемонію провів архієпископ Кентерберійський, преподобний Роберт Рансі, який назвав юного спадкоємця престолу Вільямом Артуром Філіпом Луї.

За традицією, малюк був одягнений у парчово-мереживну сорочку, яка була пошита на замовлення в 1941 році і з того часу використовувалася на хрещення королівських немовлят. До речі, діти принца Вільяма були хрещені вже в копії легендарної сорочки, оскільки у 2008 році оригінал визнали надто зношеним і віддали до музею.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єлизавету II вшанували у новій ювелірній колекції французького бренду Boucheron. Також ми розповідали, що принцеса Євгенія оголосила про другу вагітність.