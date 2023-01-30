Чарльз III встретился в церкви со скандальной крестной матерью принца Уильяма

Чарльз III впервые после скандала крестной матери принца Уильяма встретился с ней в церкви
В конце прошлого года одна из подруг и фрейлин королевы Елизаветы II, леди Сьюзан Хасси, попала в громкий скандал. И вот только сейчас ее заметили в компании Чарльза III во время церковной службы в Сандрингеме.
Об этом пишет издание Hello.
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83-летнюю фрейлину покойной королевы увидели на публике с королевской семьей впервые после того, как она отказалась от своей почетной роли в Букингемском дворце. Причиной стало то, что леди Сьюзан Хасси неоднократно спрашивала чернокожую руководительницу благотворительной организации Нгози Фулани, откуда она родом. За что и попала в расистский скандал.
На фоне выхода скандального сериала стриминговой платформы Netflix о принце Гарри и Меган Маркл, и разговорах о том, что кому-то из королевской семьи не нравилось национальное происхождение герцогини Сассекской, король Чарльз III поставил общение с Хасси на паузу. Тем более, что она является крестной матерью принца Уэльского, Уильяма.
И только после того, как скандалы вокруг сериала и мемуаров его младшего сына Гарри утихли, король посетил церковную службу с бывшей фрейлиной своей матери. Впрочем, папарацци совместных фотографий не удалось сделать. Чарльз III прогуливался по окрестностям с родной сестрой Анной.
Крестины принца Уэльского, Уильяма
Крестными принца Уильяма стали сразу шесть высокопоставленных лиц: Константин II, лорд Ромси (внук лорда Маунтбеттена), сэр Лоуренс Ван Дер, принцесса Александра (двоюродная сестра Елизаветы II), леди Сьюзан Хасси (аристократка) и герцогиня Вестминстерская (близкая подруга Дианы, принцессы Уэльской).
Крестины будущего короля Британии принца Уильяма состоялись 4 августа 1982 года в Королевской часовне Сент-Джеймского дворца в Лондоне. 25-минутную церемонию провел архиепископ Кентерберийский, преподобный Роберт Ранси, назвавший юного наследника престола Уильямом Артуром Филиппом Луи.
По традиции, малыш был одет в парчово-кружевную рубашку, которая была сшита по заказу в 1941 году и с тех пор использовалась для крещения королевских младенцев. Кстати, дети принца Уильяма были крещены уже в копии легендарной рубашки, поскольку в 2008 году оригинал сочли слишком изношенным и отдали в музей.
Напомним, ранее мы писали, что Елизавету II почтили в новой ювелирной коллекции французского бренда Boucheron. Также мы рассказывали, что принцесса Евгения объявила о второй беременности.