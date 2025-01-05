Олена Зеленська зізналась, чи готова до другого терміну чоловіка — відео

Перша леді Олена Зеленська і Президент України Володимир Зеленський. Фото: instagram/olenazelenska_official

Перша леді Олена Зеленська зізналась, чи готова до ймовірного рішення Володимира Зеленського у майбутньому знову податися на президентські вибори. Вона зазначила, яку позицію займає їхня сім'я.

Про це вона висловилась в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

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Журналісти розпитали президента Володимира Зеленського та його дружину Олену Зеленську про ймовірність виборів. Перша леді відповіла, чи готова до ймовірного другого терміну чоловіка.

"Мені здається, що дружина має підтримувати будь-які рішення. Популярне воно буде чи непопулярне в нашій родині — це вже друге питання. Мені здається, що вдруге це вже не так страшно, як вперше. Звичайно, що я б не хотіла прожити в цьому емоційному стані все життя, це виснажливо. Найскладніший період в нашому житті особистому. І, авжеж, найстрашніший період, коли почалася війна", — пояснила Зеленська.

Водночас перша леді уточнила, що в їхній родині цю тему не обговорювали. Також сумно сказала, що "особистого життя нині вони не мають". Однак тему виборів сприймає нейтрально.

"З цього приводу я розмірковую так: якщо починаються вибори, це означає, що гаряча фаза війни закінчилася. Це вже позитивний знак, і там мені вже в принципі все одно. Там будь-який вибір я підтримую і буду радіти… Мабуть", — розсміялась дружина президента.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, чи хоче Володимир Зеленський знову балотуватись на виборах. Також ми розповідали, які зміни відбулись у подружньому житті Зеленських у 2024 році.