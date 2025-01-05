Елена Зеленская призналась, готова ли ко второму сроку мужа — видео

Первая леди Елена Зеленская и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: instagram/olenazelenska_official

Первая леди Елена Зеленская призналась, готова ли к вероятному решению Владимира Зеленского в будущем снова податься на президентские выборы. Она отметила, какую позицию занимает их семья'я.

Об этом она высказались в интервью телемарафону "Єдині новини".

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Журналисты расспросили президента Владимира Зеленского и его жену Елену Зеленскую о вероятности выборов. Первая леди ответила, готова ли к вероятному второму сроку мужа.

"Мне кажется, что жена должна поддерживать любые решения. Популярное оно будет или непопулярное в нашей семье — это уже второй вопрос. Мне кажется, что во второй раз это уже не так страшно, как в первый. Конечно, что я бы не хотела прожить в этом эмоциональном состоянии всю жизнь, это изнурительно. Самый сложный период в нашей жизни личной. И, конечно, самый страшный период, когда началась война", — объяснила Зеленская.

В то же время первая леди уточнила, что в их семье эту тему не обсуждали. Также грустно сказала, что "личной жизни сейчас у них нет". Однако тему выборов воспринимает нейтрально.

"По этому поводу я рассуждаю так: если начинаются выборы, это значит, что горячая фаза войны закончилась. Это уже положительный знак, и там мне уже в принципе все равно. Там любой выбор я поддерживаю и буду радоваться… Наверное", — рассмеялась супруга президента.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, хочет ли Владимир Зеленский снова баллотироваться на выборах. Также мы рассказывали, какие изменения произошли в супружеской жизни Зеленских в 2024 году.