Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Пойдет ли Зеленский на второй срок — комментарий первой леди arrow

Пойдет ли Зеленский на второй срок — комментарий первой леди

5 января 2025 09:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Елена Зеленская призналась, готова ли ко второму сроку мужа — видео
Первая леди Елена Зеленская и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: instagram/olenazelenska_official
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Первая леди Елена Зеленская призналась, готова ли к вероятному решению Владимира Зеленского в будущем снова податься на президентские выборы. Она отметила, какую позицию занимает их семья'я.

Об этом она высказались в интервью телемарафону "Єдині новини".

Читайте также:

Зеленская призналась, готова ли еще один срок быть первой леди

Журналисты расспросили президента Владимира Зеленского и его жену Елену Зеленскую о вероятности выборов. Первая леди ответила, готова ли к вероятному второму сроку мужа.

"Мне кажется, что жена должна поддерживать любые решения. Популярное оно будет или непопулярное в нашей семье — это уже второй вопрос. Мне кажется, что во второй раз это уже не так страшно, как в первый. Конечно, что я бы не хотела прожить в этом эмоциональном состоянии всю жизнь, это изнурительно. Самый сложный период в нашей жизни личной. И, конечно, самый страшный период, когда началась война", — объяснила Зеленская.

В то же время первая леди уточнила, что в их семье эту тему не обсуждали. Также грустно сказала, что "личной жизни сейчас у них нет". Однако тему выборов воспринимает нейтрально.

"По этому поводу я рассуждаю так: если начинаются выборы, это значит, что горячая фаза войны закончилась. Это уже положительный знак, и там мне уже в принципе все равно. Там любой выбор я поддерживаю и буду радоваться… Наверное", — рассмеялась супруга президента.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, хочет ли Владимир Зеленский снова баллотироваться на выборах. Также мы рассказывали, какие изменения произошли в супружеской жизни Зеленских в 2024 году. 

Владимир Зеленский выборы Елена Зеленская президент війна

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:04 США и Британия атаковали йеменских хуситов, — СМИ

09:57 В ВМС ВСУ сообщили, сколько вражеских кораблей в Черном море

09:46 Сколько дронов сбила ПВО ночью — отчет Воздушных сил

09:26 Очереди на границе и заторы — какая ситуация на трасе Одесса-Рени

09:26 Ученые открыли новую группу крови у людей — чем отличается

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

09:11 Украинцы массово инвестируют в облигации — сколько вложили в 2024

09:09 В РФ пожаловались на очередную атаку дронов

08:52 В Киеве бармен купила медсправку, ее разоблачили — решение суда

08:45 Льготы на коммуналку в 2025 году — Кабмин ввел важное изменение

08:27 На въезде в Покровск восстановили разрушенную россиянами стелу

10:04 США и Британия атаковали йеменских хуситов, — СМИ

09:57 В ВМС ВСУ сообщили, сколько вражеских кораблей в Черном море

09:46 Сколько дронов сбила ПВО ночью — отчет Воздушных сил

09:26 Очереди на границе и заторы — какая ситуация на трасе Одесса-Рени

09:26 Ученые открыли новую группу крови у людей — чем отличается

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

09:11 Украинцы массово инвестируют в облигации — сколько вложили в 2024

09:09 В РФ пожаловались на очередную атаку дронов

08:52 В Киеве бармен купила медсправку, ее разоблачили — решение суда

08:45 Льготы на коммуналку в 2025 году — Кабмин ввел важное изменение

08:27 На въезде в Покровск восстановили разрушенную россиянами стелу

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья