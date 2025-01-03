Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зеленська зізналась, як змінилось її подружнє життя у 2024 році arrow

Зеленська зізналась, як змінилось її подружнє життя у 2024 році

3 січня 2025 07:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Що змінилось у подружньому житті Володимира та Олени Зеленських у 2024 році — відео
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Перша леді Олена Зеленська розповіла, як змінилося її подружнє життя з Володимиром Зеленським. Вона зізналася, що цей рік був складний, однак приніс і позитивні зміни. 

Про це дружина президента висловилась в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини"

Читайте також:

Подружжя Зеленських стало більше займатися спортом у 2024 році

Перша леді розповіла, що вона вже третій рік поспіль проводить зовсім мало часу з чоловіком та дітьми разом. Однак від цього спільні моменти стали лише ціннішими. Водночас за минулий рік Олена та Володимир Зеленські приділили увагу своєму здоров'ю та фізичному стану.

"Ми стали амбасадорами здорового життя. Тому що складно виживати в такому марафоні, якщо взагалі не підтримувати себе. Не мати "віддушини". Це спорт, фізкультура. Ми стали більше приділяти цьому уваги. Щоб добігти до кінця марафону, треба більше тренуватись", — з усмішкою розповіла перша леді.

Втім, український президент пожартував, що з розкладом харчування все не настільки добре. Мовляв, це вже не першочергово, їсть інколи і вночі. 

Нагадаємо, які брошки обожнює Олена Зеленська. Також ми розповідали, які книги зараз читає перша леді та чому вони варті уваги кожного українця.

Володимир Зеленський шлюб Олена Зеленська президент 2024 рік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:36 Зеленський сказав, скільки полонених повернули з РФ у 2024 році

14:32 Розгромили могили — на Одещині затримали малолітніх вандалів

14:30 Декретні, лікарняні та штрафи — на що ще впливає мінімалка

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

14:36 Зеленський сказав, скільки полонених повернули з РФ у 2024 році

14:32 Розгромили могили — на Одещині затримали малолітніх вандалів

14:30 Декретні, лікарняні та штрафи — на що ще впливає мінімалка

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Text

17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року