Що змінилось у подружньому житті Володимира та Олени Зеленських у 2024 році — відео

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Перша леді Олена Зеленська розповіла, як змінилося її подружнє життя з Володимиром Зеленським. Вона зізналася, що цей рік був складний, однак приніс і позитивні зміни.

Про це дружина президента висловилась в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини"

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Перша леді розповіла, що вона вже третій рік поспіль проводить зовсім мало часу з чоловіком та дітьми разом. Однак від цього спільні моменти стали лише ціннішими. Водночас за минулий рік Олена та Володимир Зеленські приділили увагу своєму здоров'ю та фізичному стану.

"Ми стали амбасадорами здорового життя. Тому що складно виживати в такому марафоні, якщо взагалі не підтримувати себе. Не мати "віддушини". Це спорт, фізкультура. Ми стали більше приділяти цьому уваги. Щоб добігти до кінця марафону, треба більше тренуватись", — з усмішкою розповіла перша леді.

Втім, український президент пожартував, що з розкладом харчування все не настільки добре. Мовляв, це вже не першочергово, їсть інколи і вночі.

Нагадаємо, які брошки обожнює Олена Зеленська. Також ми розповідали, які книги зараз читає перша леді та чому вони варті уваги кожного українця.